銀行鎖定小資 強打新式房貸

超低利率時代來臨，現在的房貸利率低到僅1.3％～1.5％，吸引民眾一圓購屋夢，銀行順勢而為，競相推出新式房貸商品，協助以自住為主的小資族購屋。

八家公股銀行積極推出青年安心成家購屋貸款，其中2019年起新增一段式機動利率，目前為1.43％，相當受青睞。青年安心成家的貸款額度最高800萬元，期限最長30年，寬限期最長可達3年，而二段式的貸款利率前二年為1.19％、第三年起1.49％機動計息。截至8月底，公股銀行合計累計撥貸29萬8,720戶、金額1兆2,109億餘元。

第一銀行指出，對於自住型房貸客戶，除配合政府青年安心成家外，更提供多元商品，如二順位信用貸款額度及「前低後高」彈性攤還方式，其中二順位信用貸款幫助客戶解決購屋後房貸裝潢、購買家電、其他消費不足之痛點，於原購屋貸款額度外，再給予0.5成之信用額度貸款，貸款年限最長10年。

「前低後高」彈性攤還方式，與傳統房貸攤還方式相比，以貸款年限30年為例，「前低後高」攤還方式前十年僅需攤付貸款本金10％，與一般本息平均攤還法前十年攤還本金比例約30％相比，能有效減輕年輕人貸款初期每月還款壓力。土地銀行也於今年推出階段式還款方案，採前低後高的還款方式，減輕青年購屋初期的還款壓力。

合作金庫銀行則主打幸福成家優惠專案，對象鎖定首購族，貸款年限最長40年，而貸款成數最高八成，但符合特定地區及條件的優質客戶最高8.5成，利率最低1.31％起。華南銀行則是優惠專案種類眾多，針對不同客群有不同專案優惠，包括年收入佳、銀行薪資轉帳戶、透過房仲成交案件、公教人員等優質客群，提供最低1.31％起的專案利率。

彰化銀行以完成首購族群購屋夢想，如「安心GO購HOME」、「首購宅急貸」等專案，優惠利率約1.4％起，另不定期規劃各類型的貸款商品或活動，以提升民眾使用頻率。兆豐銀行則是透過數位化平台吸引年輕房貸族群的目光，兆豐銀「房貸e把兆」數位平台自2019年上線後，使用人次快速成長，今年8月藉由使用數位平台進而經兆豐銀核准的房貸金額更較去年同期大幅成長66％，創下上線以來18個月新高。

房貸找薪轉行 加分效果大

全台房市升溫，不管賣屋還是買屋人氣都大增，對小資族來說，在低利環境、政府偏緊的氛圍下，正是購屋好時機。銀行業者、房仲業者獻策小資族，選屋上宜掌握兩大原則，在財務規劃上則有三項撇步。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，市場熱度高，小資買屋前第一步要先確定購屋需求，依「購屋總價、房屋大小、通勤時間、期望購屋區域」選定看屋的範圍，再逐步縮小選擇，避免漫無目標看屋錯過最佳時機，同時多查詢市場行情，心中有定見，出價也比較準。

第二原則是選好屋。「區位、房價」某種程度決定了未來的增值空間，如交通建設區、優質學區、景觀住宅等，同時區域周邊最好在不影響生活品質的狀況下，仍維持購物、就醫、通勤通學等基本生活機能的便利性，並遠離殯儀館、墳地、電塔、加油站等嫌惡設施。

徐佳馨指出，雖然房貸利率低，但因為房價高，也要注意還款能力，以免因為買屋而影響生活品質。假設自備款已有300萬元，以八成貸款計算，約可購買1,500萬的住宅。若想要兩到三房電梯大樓，文山、北投捷運沿線可找到好屋，但如果是想要屋齡新一點，轉進板橋、新店、汐止也都有不錯的選擇。

在與銀行打交道上，也有三大撇步。一、養好信用。第一銀行指出，銀行在受理客戶申請房貸時，會參酌借戶還款能力、職業及工作年資、聯徵信用狀況等給予不同貸款利率及額度，所以小資族在平日就需培養良好的信用，另外若在薪轉銀行貸款，也可能會有加分的效果。台企銀建議，首購族可以優先向往來互動較多的銀行諮詢，可獲得貸款上優勢。

第二，避免信用過度擴張。合作金庫銀行指出，小資族要審慎評估自身收入條件（如自備款、每月可負擔貸款金額等），避免過度擴張信用，若選擇寬限期長之產品，應衡量寬限期滿後每月攤還金額將加重等因素。

第三，善用銀行網站試算。彰化銀行指出，小資族面對日益攀升的房價，辦理購屋貸款時，可運用銀行網站貸款試算功能，設定貸款總額、還款期限、貸款利率、還款方案等條件，試算出每月須償還總額，還能進一步納入總收入與其他支出項目來檢視自己的財務狀況，評估能否負荷房貸支出。