富邦金線上法說 聚焦獲利續航

金控股王富邦金控25日（周三）將舉行2020年第三季線上法說會，在前十個月獲利創下歷史新高的基礎上，未來持續動能如何延續，為媒體與法人關注焦點。

15家上市櫃金控公司前十月合計稅後淨利3,295.83億元，再創同期新高，主要貢獻來自前二金控富邦金及國泰金，由於他們強勁的獲利動能支撐，全年整體金控將挑戰3,500億元關卡，衝過2019年全年的3,499.88億元，再刷新史上最高紀錄。

富邦金2020年10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計前十月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較2019年同期大幅成長33％，每股盈餘（EPS）為7元，稅前及稅後淨利再創歷史新高。富邦金10月底每股淨值為56.83元。其中子公司富邦人壽投資績效亮眼，成為挹注金控獲利的要角，但面對未來低利持續下的挑戰，富邦人壽產品優化與投資方向將成為法人關注的焦點話題。

以壽險公司來看，在股債持續多頭挹注下，2020年投資豐收，至10月底六家壽險公司總計獲利達1,806億元，較2019年同期成長近三成。

其中富邦人壽獲利居冠，前十月稅後大賺493.8億元，較2019年同期大幅成長超過80％，富邦人壽如何看待投資市場以及操作方向，市場高度矚目。