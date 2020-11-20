出口實在太亮眼！Q3經常帳順差創歷史新高

中央銀行公布第三季國際收支，經常帳順差飆高至286.5億美元，創歷史新高紀錄，央行官員表示，主要是「出口表現實在太亮眼」，金融帳則連續41季淨流出，仍創史上最長紀錄，累計淨流出金額正式破5,000億美元大關至5,134.8億美元，約當近七年全國稅收總和。

央行官員指出，第三季經常帳順差年增達150億美元，主要是商品貿易順差衝高至234.7億美元，創史上次高，年增69.6億美元，僅次於2017年第三季的237.8億美元。服務收支轉為順差16.8億美元，去年同期為逆差18.5億美元。第三季初次所得也轉順差43.3億美元，主要因國人對外直接投資所得增加，及台商境外資金匯回進入高峰期。

金融帳部份，央行官員說明，第三季直接投資淨流出15.0億美元，國人對外直接投資淨流出45.4億美元，外資直接投資淨增加30.4億美元。當季證券投資淨流出164.8億美元，其中對外證券投資淨增加86.3億美元，主要是投信基金及保險公司投資國外債券增加，外人證券投資則是淨減少78.5億美元，因外資淨賣超減持台股。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。央行官員強調，如果商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加，第三季準備資產94.2億美元、創逾十年新高。

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