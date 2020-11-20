元大金高層異動，新四長就定位。據了解，元大金在20日下午將召開董事會，討論金控及銀行、證金兩大子公司的高層異動人事，其中，原元大銀副董事長莊有德可能轉任證金副董事長、元大銀行副董事長則可能將由現任風控長張財育轉任，而原元大證金副董事長吳杰將出任元大金控策略長，現任金控策略長郭軒岷則可能回任金控風控長，將待董事會通過之後正式對外公告，包括銀行、證金副董事長、策略長、風控長在內的「新四長」也將正式就定位。

新任的金控策略長吳杰，目前除了擔任元大證金副董事長之外，同時也是元大人壽的董事，先前亦曾擔任元大金數金長，不論是對元大金旗下重要子公司的商品銷售及通路，都非常了解，包括元大金的高股息龍頭基金在市場上的通路行銷，吳杰也從旁協助許多，對於跨金控子公司之間的聯繫，吳杰多年來亦累積豐富的經驗，未來回到金控出任策略長，預計元大金旗下各子公司之間的分進合擊，將成為未來元大金的發展亮點。

而從風控長出任銀行副董事長的張財育，先前就曾任元大銀總經理，對元大銀的業務、經營團隊均非常熟悉，他目前亦以風控長兼任元大人壽資深副總，未來轉任元大銀 副董事長之後，預期可望貢獻來自壽險的管理經驗有助於銀行與保險的綜效發揮。

現任銀行副董事長莊有德先前曾任元大證金董事長，如今回到元大證金，出任副董事長，亦為其擅長熟悉的領域，而現任的金控策略長郭軒岷接下來將回任風控長，先前亦曾出任元大證券風控長，不僅熟悉集團整體營運，對風控更可說架輕就熟。

元大金旗下元大銀前任董事長范志強月前退休，相關高層人事的安排不僅無縫接軌，同時整個金控及銀行、證金子公司也重新進行相關高層人事的調整，除了由金控總經理翁健兼掌元大銀董事長之外，並安排前任總經理張財育轉出任元大銀副董事長，元大銀經營團隊的最新陣容就此成型，由此也展現獲利已穩坐全體金控前四大的元大金經營高層，目前著重於現有經營團隊成員的適才適所及相關安排、歷練，並以此作為帶動金控後續更長遠的發展。

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