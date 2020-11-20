一銀再奪「第2屆國家企業環保獎」巨擘獎

為善盡企業社會責任、落實環境永續，第一銀行繼去(2019)年榮獲行政院環境保護署主辦「第1屆國家企業環保獎」巨擘獎，今(2020)年二度蟬聯該獎項並獲得綠色行動獎，創下國內金融業唯一且連續兩年獲最高榮耀之殊榮，昨(19)日總統蔡英文特別接見表揚第一銀行董事長邱月琴，另由環保署署長張子敬頒獎，第一銀行副總經理周朝崇代表受獎。

第一銀行自2015年起，連續三年榮獲環保署企業環保獎金級獎，並於2017年獲頒「榮譽環保企業獎座」；2019年環保署修改獎項制度，開放曾連續三年獲獎企業回流參賽，去年及今年第一銀行即連續兩年報名參獎，對於第一銀行在環保議題上具推動熱忱，並能持續保持進步動力，評審委員給予高度肯定。

第一銀行指出，金融機構是一個資金的仲介者，一手收受客戶的存款，一手運用資金，在資源分配與環境保護扮演非常重要的角色，第一銀行有超過2萬戶的企業客戶，其實是可以發揮影響力去影響客戶；第一銀行將「環境永續」理念內化到核心業務，發展綠色消費、綠色投資、綠色融資審查、節能減碳及綠建築等各項綠色金融商品與環境永續業務，用「環境教育」方式，做到向員工教育與客戶溝通，擴大金融業於資金供應鏈上的影響力。

本次蟬聯獲獎，評審團肯定第一銀行投入綠建築標章認證及太陽能分行據點數等績效領先同業，積極投入溫室氣體排放量管理，如2019年全行溫室氣體排放量較前一年度減少3%，逐步推動營業據點取得環保署碳標籤及減碳標籤認證。評審委員於審查會中表示，對第一銀行將環境保護推動，徹底落實到各營運據點，同時也充分展現將企業授信戶及被投資企業善盡環境保護、誠信經營及社會責任等納入投資評估重點給予肯定。

第一金融集團長期深耕綠色金融，近年來ESG(環境、社會與公司治理)整體表現獲國內外高度肯定，第一金控自2016年起連續4年獲選納入道瓊永續性指數(DJSI)新興市場指數成分股，更於2018年起連續兩年入選DJSI世界指數成分股，蟬聯全球銀行業總排名第五名，也獲得MSCI「全球標準指數」(MSCI ACWI Index)成分股ESG Ratings-銀行業類別AA級的領先等級；在氣候變遷管理方面，2013年簽署加入CDP(國際碳揭露專案)，為臺灣金融業首批加入業者之一，從2015年起開始填報CDP的氣候變遷問卷，迄今為止已填報了5年，初期僅獲得「D」、「C」之分數，藉由每年填報問卷，持續加強關注氣候變遷議題，同時展現高階經理人由上到下支持的決心，以及導入TCFD(氣候變遷相關財務揭露建議)架構，鑑別集團氣候變遷風險與機會並擬定管理行動方案，因而能於2018及2019年連續兩年獲得「A」及「A-」領導等級之榮耀，並創下臺灣服務業獲得最高評分之殊榮。

展望未來，第一金融集團將持續關注國內外環境保護及永續治理發展趨勢，透過拋磚引玉，發揮金融業的永續影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」之永續發展目標。