元大金ESG 獲永續韌性領航獎

元大金控建立永續經營管理與服務模式，重視利害關係人溝通，以多項ISO標準累積永續實力，持續在ESG(環境、社會、公司治理)上推動創新作為，鍛鍊出多變的企業永續韌性能力，昨（19）日獲得英國標準協會（BSI）頒發「2020永續韌性獎-領航獎」殊榮。

元大金控貼近國際永續發展趨勢，以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為基礎，均衡落實17項永續發展目標，獲得國內外指標機構高度肯定，企業社會責任報告連續六年通過第三方國際機構查驗，今（2020）年更連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，位居道瓊永續世界指數為綜合金融類全球第三名，穩列國際標竿企業。

BSI是具公信力的國際標準制訂機構，從2010年開始舉辦頒發BSI Excellence Award給致力於永續治理的卓越組織，元大金控積極對抗氣候變遷，在2019年完成氣候風險鑑別，集團共導入水足跡盤查、永續採購等5項ISO環境管理系統標準，更以行動實踐，2020年元大金控及證券、期貨子公司先後倡議「淡水河公約-為淡水河做一件事」，發起淨灘活動，為環境永續努力。

為響應公司治理3.0永續發展藍圖，元大金將持續完善公司治理架構，強化董事會職能及效能、提升資訊透明度，確保股東權益營造健全ESG生態體系，強化國際競爭力，朝國際永續標竿企業願景邁進。