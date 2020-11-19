台壽建構退休三支柱 銀向未來

中信金控旗下子公司台灣人壽總經理莊中慶昨日以「超前部署銀向未來」為題，針對高齡生活將面臨如醫療費負擔增加，導致擠壓其他生活支出或儲蓄、活越久花越多長壽反而變成壓力等現象，提出解方。提出要建構退休三支柱（W.H.S），Health（健康活躍）、Wealth（財務自由）、Society（社群關係），才足以撐起美滿老後生活。

台灣人壽總經理莊中慶昨日參加的「2025高齡趨勢論壇」，也邀請衛服部次長薛瑞元、成大醫院院長沈孟儒、宏智生醫創辦人劉益宏博士等高齡權威代表擔任講者，同時也邀請到金管會主委黃天牧，以「全民富足-好享退之系統性支持」為主題，分享如何打造足以支撐高齡新生活的財務聚寶盆。

莊中慶總經理於論壇上表示，今（2020）年7月台灣人壽發佈的「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾對未來退休財源充滿不確定感，因此已扭轉過去退休能依靠政府社會保險的印象，轉為靠自己儲蓄才是退休生活的主要收入來源。而醫療費用也因長壽，增加幅度更為明顯，若在健康且活得久的情況下，準備的退休金勢必更多。Wealth（財務自由），是指趁早建立人生「安、穩、傳」保險規劃，創造財務永續自由。所謂的「安」，是指從就業新鮮人開始建立安全防護，移轉風險；到了花費增加的三明治家庭階段，則以「穩」定增值計劃理財方式置產並累積財富；屆齡退休時，則建議規劃資產妥善「傳」承。而Health（健康活躍）是指如均衡飲食、規律運動及定期檢視等規律生活；同時維持如投身社會公益、終身學習、再入職場或親子互動等的Society（社群關係），增添老後幸福感。

此外，台灣人壽也針對保險業，提出如何從商品開發、跨業投資、客戶服務、異業合作及科技運用等串聯各業。