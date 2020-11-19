玉山銀 獲企業環保金級獎

行政院環保署於19日舉辦「國家企業環保獎」頒獎典禮，玉山銀行榮獲金級獎、榮譽環保企業獎及綠色行動獎，是金融業唯一獲得金級獎的銀行，也是唯一獲得三項殊榮的金融業。

「國家企業環保獎」是國內表揚善盡企業社會責任、環保績效優良企業的最高榮譽，經由專家團隊嚴謹的審查及建議，評選出績效卓越之企業。玉山銀行董事長黃男州表示，榮獲國家企業環保獎是很大的肯定，玉山的願景是成為金融業的模範生，服務業的標竿，在企業永續發展上，將持續深耕ESG領域，跨越綜合績效、企業社會責任、永續發展三座大山，積極接軌國際永續發展趨勢，共同邁向減碳、健康、樂活的美好社會。

玉山長期投入企業社會責任，在環境永續領域訂立明確目標及具體作法。在營運管理方面，玉山結合國際綠建築的發展趨勢及作法，取得3項美國綠建築LEED黃金級認證、10棟大樓取得國內綠建築標章及建置15間太陽能分行。在綠色金融方面，全面發行「零碳信用卡」、為台灣首家銀行不再承作燃煤火力電廠專案融資。在生態保育方面，推出國內首張兼具保育與環境共生概念的公益信用卡－「玉山台灣黑熊認同卡」，捐助動物保育基金作為台灣黑熊保育、棲地保護、環境教育等用途，讓卡友刷卡消費時也能實際支持動物保育。

此外，也邀請「玉山御璽卡」卡友共同響應節能減碳，申請電子帳單後即提撥每筆消費0.2％簽帳金額捐助「一生一樹 玉山植樹」造林計畫。共同為減緩地球暖化，環境永續盡一份心力。

在永續發展的道路上，玉山將持續努力，實踐企業經營與自然環境的永續共生，積極接軌國際永續發展趨勢，並透過長期的承諾與系統性的做法，努力提升經濟、環境及社會績效，以具體的行動共同呵護我們美麗的家園。