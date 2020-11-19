彰銀員工揪團 拍職安影片

推動職場安全，金融業出妙招。彰化銀行為增強員工職場危害預防觀念，邀請員工揪團拍片做公益，19日舉辦「職安有您真FUN心」創意影片競賽暨公益活動成果發表會，並由董事長凌忠嫄代表彰銀及獲獎隊伍捐出17萬元公益金給財團法人台北市失親兒福利基金會，將愛與關懷傳遞給弱勢團體。

彰銀表示，災難發生往往就在一瞬間，而迅速反應有賴平時的練習和全員合作，為促進員工對於職場安全之重視及正確觀念，辦理「職安有您真FUN心」創意影片競賽暨公益活動，由員工組隊報名參賽，以火災預防及火場應變處置、淹水預防、電梯受困自救、地震演練、搶案預防或其他與職場安全等相關職場危害預防議題拍攝創意短片，期望透過員工在過程中，將職場安全與自救方法牢記於心，達到預防與減災的效果。

本次活動，彰銀除於競賽前辦理職場安全宣導講座，邀請國內知名防火專家蔡宗翰，於北、中、南三區各辦理一場「打火哥教你火場求生」之專題演講外，並與公益團體合作鼓勵員工行動傳愛，只要員工報名參加影片競賽活動，彰銀即為每支影片捐出公益金5,000元予「失親兒福利基金會」，累計最高為10萬元，最終獲得31支競賽隊伍共襄盛舉。此次活動彰銀除成功達標捐出10萬元公益金外，所有獲獎隊伍也愛心不落人後，將參賽得獎獎金7萬元全數捐出，總計彰銀及獲獎隊伍捐款金額達17萬元。

彰銀表示，員工是企業最重要的資產，照護員工安全及健康，企業責無旁貸，彰銀自2016年起陸續辦理大型活動，例如2017年「聰明吃 快樂動 健康瘦」減重活動，共減重2,030公斤；2018年「脫癮而出，為愛戒菸」活動，戒菸成功率達七成；另於台北大樓辦理「作伙呷健康」健康飲食活動，依專業營養師建議，設計健康餐盒，提供員工高品質且均衡營養的膳食；2019年「彰顯活力 show健康」活動，增強員工身體肌力，並養成正確運動習慣；2020年「珍愛地球 蔬食樂活」活動，強化員工素食（蔬食）飲食觀念，養成良好飲食習慣，進而降低慢性疾病之罹患率。