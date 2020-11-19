金融三業疏失 今年罰1.7億

金融業出包頻頻，理專A錢案四起、保險業內控疏失多、還有證券避險疏失狂虧，金管會開單不手軟。金管會19日公布金融三業最新裁罰狀況，2020年以來銀行局已開單裁罰7件、5,150萬元、保險業則開單61件、1億700萬元、證券業則裁罰1,794萬元，金融業整體已吃了1億7,644萬罰單，距離金管會給立法院的年度預算目標2億212萬元，只有2,568萬元之遙。

金管會統計過去六年的裁罰金額以2019年的2億3,292萬元最多，其次為2017年的2億1,042萬元、第三高是2016年的2億26萬元，只有2015年、2018年的罰鍰金額在2億元以下。可看到近年金管會對金融業內稽內控要求愈來愈高，不只祭出「理專十誡」，也將金融業的罰鍰上限拉高，未來金融業最高可能吃到一張5千萬元的罰單。

銀行局指出，2020年以來至11月，銀行業已有7件裁罰、5,150萬元，其中歷年裁罰金額最大的三件集中在2020年的理專A錢案，包括永豐銀、玉山銀、彰銀各被罰1,200萬元，尚有玉山、台新銀理專盜領案還未裁罰。

保險局則指出，2020年以來至10月底，保險業已有61件、1億700萬元，2020年被裁罰的案件即是新光人壽被金檢發現多項缺失，內控有嚴重缺失，因而被罰2,760萬元。

證期局則統計至2020年10月底共開罰1,794萬元，已超越歷年全年的罰款，2020年華南永昌證券144萬元，2020年華南永昌證則因為因權證交易避險不及狂虧47億元，被金管會開罰144萬元。