後疫、拜登時代 利明献：非美資產有機會

後疫時代、拜登入主白宮新美中關係變化將為金融業帶來什麼挑戰與局勢？中國信託商業銀行董事長利明献19日在一場論壇中指出，全球經濟2021年仍難回到疫情爆發前的水準，但「市場愈亂愈好，波動下才有投資機會」，低利環境下金融市場波動會加大，受到美國雙斥字擴大將影響美元將維持弱勢，建議投資人可掌握多元（特別是非美）貨幣的機會。

利明献表示，隨疫苗研發出現重大進展，加上5G、AI及AIOT產業需求帶動，2021年全球景氣可望復甦。從經濟成長率來看，2021年全球經濟可望V型反彈，IMF就預測全球經濟成長率將從2020年的-4.4％，大幅回升到2021年的5.2％。但就經濟成長趨勢來看，全球經濟明年仍難回到疫情爆發前的水準。

對於拜登將入主白宮，利明献分析，從拜登主要政見來看，稅收上將對大企業徵稅、對富豪階級課重稅；在貿易上，中美貿易衝突應會減少，將透過和傳統盟友重修舊好方式圍堵中國、多邊全球談判會多一點、對台灣友善；重要的是提倡新能源、潔淨能源，未來四年內會投資兩兆美元。

利明献認為美元中長期走勢偏弱態勢明顯。一來，G3中美國財政斥字最大，雙斥字擴大不利美元，二來，就過去經驗來看，景氣復甦階段美元往往偏弱，因為現在已不走強勢美元政策。

利明献指出，在聯準會持續寬鬆貨幣政策，加上財政與貿易雙赤字持續擴大情況下，國際美元中長期有偏弱的趨勢。「各國貨幣政策被金融市場綁架，也不敢升息，怕造成資產泡沫，美元將持續走弱。」

面對不確定市場氛圍，利明献提出三大金融業可努力的方向，一、對政府：金融業者可主動投資或引導資金錢留台灣，進駐六大核心戰略產業，扶植實體經濟，保險業可直接投資核心產業，也希望透過創投、投信或是證券，以基金管理者的身分，協助管理由政府或是民間發起的核心產業基金。

對法人，利明献指出，中國信託從去年開始，就設立了專業的產業研究團隊，定期研究新興產業的趨勢及相關商機，並定期對RM進行產業知識的教育訓練。

對個人客戶，利明献建議，在投資策略上可以善用優質息收資產，掌握多元（特別是非美）貨幣的機會，順應新科技與新商機。