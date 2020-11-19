迎開放銀行 第二資料庫拍板

因應Open Banking，聯徵中心明年10月除了將啟動第二資料庫之外，也已定版第二資料庫將涵蓋三大類內容，其中聯徵中心將因應TSP業者在KYC與徵信上的需求，提出聯徵中心加值之後與信用相關的資料，並且將之「分數化」，提供200至800分的個人信用參考分數，讓TSP業者在判斷客戶的信用風險狀況上有更明確的依據。

聯徵中心董事長郭建中指出，「第二資料庫」，將涵蓋三大類型的資料包括了：1、政府機關開放資料（例如目前的My Data計畫）；2、聯徵中心加值之後的與信用相關的資料；3、聯徵中心自製的「虛擬資料庫」資料。其中，虛擬資料庫先前已供國內三家純網銀進行系統上線測試，所謂的虛擬資料庫，其中的資料雖然為虛擬，但全部都是根據實體資料庫的資料來編製，架構也一樣，因此可充分提供業者進行系統的上線測試，未來這一部分也將開放給TSP業者測試使用。

此外，在明年8月份，聯徵就會因應進入開放銀行第二階段，先行建立起TSP業者與金融機構的「資訊揭露平台」。銀行局主秘童政彰表示，依據聯徵中心規劃的時間表，預計2021年10月前完成測試，2021年底上線，不過因為聯徵資料庫是直接連線，若開放非會員查詢，會有資安上的問題，另外也有客戶要同意提供個資強化機制，所以如何開放查詢，會再與銀行公會、新創及科技業者等討論。

郭建中說，在開放銀行第二階段，TSP業者會拿到很多消費者個資等客戶資料，此時為避免TSP業者背景來歷不明，而導致消費者，甚至是合作銀行的風險，聯徵中心因此建立上述資訊揭露平台，會公布在平台之上的TSP業者相關資料，項目除其營業內容、其各個合作銀行，聯徵還加入該TSP業者的資安狀況，也會一併公布在平台之上。此外，聯徵中心還規劃了「金控轄下子公司的客戶資料共享機制」，目標在於減少重複輸入或建置資料的時間成本及降低集團經營風險。

童政彰表示，與現行討論的開放銀行不同的是，開放銀行是開放個別銀行的資料，但這次是由聯徵提供統一的資訊，算是擴大版Open banking，將有助科技業者及新創業者了解客戶。