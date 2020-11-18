國泰金 永續獎成績歷屆最佳

繼日前連續六年入選道瓊永續指數（DJSI）成分股後，國泰金控再傳捷報，2020年「台灣企業永續獎（TCSA）」獲得歷屆最佳成績，除勇奪台灣十大永續典範企業獎外，另獲10座卓越案例獎及2座永續報告獎。

國泰金控總經理李長庚出席領獎時表示，對的事情持續做就會看到效益，國泰積極擁抱數位轉型並開展永續行動，在責任投資、資訊安全、人才發展、社會共融方面皆獲得肯定，身為地球村的一員及全台最大金控，國泰看見自己更大的責任，將持續結合核心職能，為社會帶來正面影響。

李長庚表示，國泰金控今年定調永續三大主軸：「氣候」、「健康」及「培力」，透過長期策略因應氣候變遷、守護國民健康、落實青年培力，深獲評審肯定。國泰金控自2017年起持續舉辦氣候變遷論壇，促進台灣參與各項國際氣候行動，今年更加碼舉辦青年氣候變遷論壇，將永續理念向下扎根。

此外，國泰2019年藉數位學習平台及電競賽，讓校園反毒教育觸及人數提升32倍，此外也持續推動Cathay Walker健康促進計畫，吸引26萬人參與，促進國民健康。再者，國泰金控支持性別友善，在職場、體壇與社會提供支援，包括7日全薪陪產假、準爸爸手冊及舉辦女力活動，促進社會共融。

因應數位時代的來臨，國泰人壽以「知識累積」、「數位策略」及「多元培訓」三大面向，培育跨界人才，進而驅動數位轉型，獲頒「人才發展獎」；同時積極因應高齡化及失智症對家庭及社會帶來的挑戰，首創「智樂活認知功能障礙定期健康保險」，以健康促進機制預防失智發生，並於罹病後提供現金給付或實際服務的實際需求，充分發揮保險價值，獲得「創新成長獎」肯定。

此外，國泰人壽結合企業志工與金融專業，攜手刑事警察局、社會局及台大智齡聯盟，推動防詐騙桌遊，讓長輩對詐騙的警覺提高，亦與在地社區合作，設置國泰幸福農場，強化長者與社會的鏈結並提高自我價值感，國泰透過商品服務及企業志工，全方位守護長者財務健康及身心靈的作為，獲得「社會共融獎」肯定。