開發金組氣候韌性金融產學大聯盟

為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

呼應金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，期許金融機構強化氣候變遷之潛在風險管理並掌握商機，開發金控認為氣候變遷風險管理不只是永續議題，對於金融業的投資、融資案之選案、評估、決策及管理等更具實際效益。

但金融業普遍難以具體評估氣候變遷風險，於是聯手台灣大學、中華電信，以及安永會計師事務所，籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，推動橫跨產業、金融、學術界的四方合作計畫，鏈結專業與實務。

開發金控希望利用台大在國內最具科學基礎，以及公信力之氣候變遷風險管理資料庫平台，透過中華電信將平台雲端化的先進數位技術，開發金控和安永將以金融及產業的實務經驗，透過平台分享給金融同業甚至其他產業，產業界無須重複投入資源，及能更精準地與現行風險管理架構有效對接，並協助加速低碳轉型，發揮金融影響力。

開發金認為，強化國際氣候變遷相關資料精準度、降低ESG與氣候變遷風險評估門檻都是當務之急。希望透過籌組此聯盟以國際標準與方法為基底，以台灣的數據進行一致化評估，並在專業研究團隊的把關下將尺度調教至企業能應用之規格，產製以科學為基礎的氣候變遷與環境相關風險評估與管理決策。

另外，在國際現況的氣候壓力測試實務推動上，是在金融業給定情境後，由企業進行氣候變遷的影響程度並量化分析，再交由金融業評估投資組合的衝擊。但在評估的方法論與資料取得不足情況下，儘管台灣有世界一流且願意投入永續的企業，但在推動上往往窒礙難行。

開發金籌組的聯盟則以本土化數據以及使用者導向的系統開發，大幅降低在企業端與金融端需要重工之處，讓每個角色回到自身之專業，在了解氣候風險的流程與訂定規格後，進行自身風險管理。