元大金 連莊道瓊兩大永續指數

元大金在今年的道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index,DJSI）評選中再次締造佳績，已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，其中道瓊永續世界指數更拿下綜合金融類全球第三名，比起去年拿下第十名更往前大躍進，顯見元大金已穩定入列一級國際標竿企業。

道瓊永續指數為全球最具公信力的永續評比指標之一，每年追蹤全球頂尖企業在經濟、環境與社會三大面向的績效表現，亦為國際大型專業投資機構在物色投資標的之重要參考。

元大金今年參與道瓊指數的評選，不僅讓元大金取得上述的佳績，同時在本次道瓊開出的23個評選項目中，包括道德行為準則、顧客關係管理、金融穩定及系統風險、環境／社會報告等在內的五項題組更獲得滿分，在精進永續金融，員工職場安全、人才培育，深化氣候變遷相關財務揭露（TCFD）等表現受到高度肯定。

元大金除了成立隸屬董事會層級的「永續經營委員會」，之下還分別設置「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」，後者每次召開的精進會議皆由總經理親自主持，獨董出席並給予建議，監督改善進度。

元大金說明，已將永續發展策略分為短、中、長期三個階段，並落實經營管理中，亦獲得國內外多個具代表性機構評比肯定，除元大金已入選「台灣永續指數」成分股、獲證交所公司治理評鑑前5％上市公司評比佳績，在國際評比方面更入列多項重量級指數及取得認證。

包括入選「2020彭博性別平等指數」、連續四年入選「富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）」成分股、企業社會責任報告書連續第六年通過英國標準協會（BSI）認證、摩根史坦利（MSCI）ESG評級A級殊榮等，均有高度代表性。

環境永續方面，元大金已連續兩年獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「A-領導等級」，在國內金融同業成績最佳；元大金集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）臺灣分公司頒發ISO 50001認證。