道瓊永續指數 玉山金連七年入選

2020年道瓊永續指數評選結果（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）出爐，玉山金控再度刷新台灣金融業紀錄，在全球評選的3,429家企業中脫穎而出，是台灣唯一連續七年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股、五度入選「道瓊永續世界市場指數」成分股的金融業者。

玉山在銀行業（Banks Industry Group）更獲得全球排名第四名的佳績，寫下近四年均進入銀行業全球前十名的紀錄，顯示玉山長期投入永續發展，持續獲得國際高度肯定。

道瓊永續指數是全球最早對企業進行ESG評選的指數，辦理ESG評鑑超過20年，透過公開資料及系統化的評鑑，促進企業在營運過程中持續提升永續績效，達到創造股東長期價值目的。名列世界指數的企業需要在市值排名全球前2,500大企業中，各產業ESG成績排名前10％才可列入，本次台灣共有19家企業入選道瓊永續世界指數，較去年新增四家，肯定台灣企業在永續發展的績效表現。

道瓊永續指數將金融業分為銀行、保險、綜合金融服務三大類，銀行業競爭尤其激烈，全球銀行業者（Banks Industry Group）僅有25家入選世界指數，本次在銀行業的評分面向，特別重視公司治理、永續金融及氣候變遷因應，並強調與利害關係人議和，鼓勵銀行發揮更大的影響力。評鑑內容主要分為治理、環境、社會三大面向，玉山均有優異表現，特別是在社會面向排名全球第一名，並獲得銀行業世界排名第四名，連續四年排名進入前十名的佳績。

玉山金控總經理陳美滿表示，玉山金控將持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展，不管面對任何挑戰與機會，玉山都會虛心努力、持續精進，堅守核心價值，將永續發展融入企業營運，以具體行動提升社會福祉及環境生態，創造更美好社會。