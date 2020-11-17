玉山手續費收入 前三季登頂

玉山金控17日召開法人說明會，公布前三季淨收益425.8億元，較去年同期成長4.4％；稅後淨利139.5億元，較去年同期減少11.8％。金控前三季每股稅後盈餘（EPS）1.11元、股東權益報酬率（ROE）10.63％、資產報酬率（ROA）0.7％；子公司玉山銀行前三季每股盈餘1.36元，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長78.0％及276.9％。

玉山金控總經理陳美滿表示，由於國內疫情控制得宜，加上鼓勵台商回台投資、擴大再生能源等政策，整體企業投資意願顯著提升，使台灣的經濟成長率及出口均有很好的表現，帶動玉山各項業務穩健成長。

玉山銀存款餘額較去年同期成長13.3％，其中外幣存款成長17.2％，淨增量市場第二；放款餘額成長11.2％，淨增量市場第二；中小型企業放款餘額成長15.8％，並榮獲首屆「信保金質獎─績優總行獎」及「批次信保卓越獎」第一名。

玉山前三季淨手續費收入146.4億元創新高，較去年同期成長6％，其中財富管理淨手收69.4億元，成長率10％。玉山財富管理結合數位平台與大數據，提供顧客個人化的理財建議，同時運用「理財快易通」提供VIP顧客遠端資產配置服務，提升理專服務效率。

疫情影響出國消費支出，信用卡市場整體簽帳金額衰退7％，但玉山信用卡前三季累積簽帳金額3,554億元排名市場第二，較去年同期成長13.4％，淨增量更是居全國第一名。玉山透過完整的產品布局，推出深受數位及年輕客群喜愛的信用卡，掌握數位客群成長及國內消費回溫的商機，持續提升市占率。

玉山歷時四年開發及建置，在今年8月啟用自行開發設計的銀行新核心系統，替未來的數位轉型打造關鍵基礎工程，因應數位金融的瞬間大量交易，並即時提供顧客各種創新的金融服務。

目前玉山無論是基金、信貸、換匯、信用卡等交易，均有超過六成的比例是在數位通路上完成。同時玉山將人工智慧廣泛應用在風險管理、精準行銷、服務與作業流程各式金融場景中，增進效率並提供顧客更佳體驗，今年獲頒2020 IDC「訊息與數據轉型領導者」獎，並在經理人月刊「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」獲金融業第一名，顯示玉山創新、提升顧客價值的經營成果深獲肯定。