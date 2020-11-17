17年首見 10月信用卡刷輸9月

無法出國玩，有錢也刷不了。因為疫情，2020年10月雖有中秋及雙十連假，因民眾無法出國，信用卡刷卡金額僅2,407億元，比9月單月少了80億元，也是信用卡統計17年來，首次10月「刷輸」9月。

2020年10月刷卡金額2,407億元，比2019年10月衰退14.4％，整整少了405億元，銀行業者表示，主要有三大原因，第一是疫情造成民眾無法出國，今年的中秋及雙十連假，刷卡金額少了很多。

第二是10月最後結帳日遇到周末，最後一批次刷保費無法入帳，會落到11月；第三是國內各通路刷卡金額仍是略比去年減少，疫情還是有衝擊到國內的消費。

累計今年前十月信用卡刷卡金額共2.46兆元，比去年同期少了2千多億元，衰退幅度逾7.7％，同樣也是創有信用卡統計17年來同期最大衰退幅度，若11月的雙11購物檔期與12月的耶誕節檔期刷卡金額仍比去年衰退很多，則今年全年刷卡金額恐無法達到3兆元。

10月信用卡刷卡量第一大銀行是國泰世華銀的376.59億元，但比去年10月少了近91億元，主要即是月底刷保費未進帳，加上國外刷卡大量減少，加起來影響數有50～60億元；國泰世華銀前十月累計刷卡金額3,965億元，也是市場第一。

玉山銀10月刷卡金額以362.49億元排名第二，但也比去年同期少了30億元；玉山銀前十月累計刷卡金額近3,893億元，同樣是排名第二。中信銀10月刷卡金額347.54億元排名第三，前十月中信銀累計刷卡金額3,709億元、也是市場第三。

至於第四到六名分別是台新銀行、台北富邦銀行及花旗銀行，刷卡依序是284億元、213億元及165億元，已拉開與其他信用卡的差距。