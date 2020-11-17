加速非現金支付發展 業界樂見

蝦皮購物17日獲得金管會核准在國內經營電子支付，蝦皮購物回應表示，在致力發展娛樂電商的同時，也將建立可信賴的金流支付環境，以豐富電子支付與電子商務的發展。對此，業界人士則認為，蝦皮在台取得電子支付執照，將有望加速台灣非現金社會以及數位進程的腳步，對此樂觀看待。

蝦皮支付是新加坡商「SEAMONEY（PAYMENT）TW PRIVATE LIMITED」100％持有的公司，2019年代理收付的款項餘額超過一年日平均餘額10億元，由於代收款項金額超過規定，因此改向金管會申請電子支付執照。

據悉，目前在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等地都有蝦皮支付的服務，而在台灣推出支付，蝦皮購物回應指出，因法規「電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法」第3條規定電子支付用戶必須建立身分確認，蝦皮支付將依法規加強核實用戶之真實身分，以保障買賣雙方權益，提供用戶更安心的服務與體驗。

金管會表示，蝦皮支付公司申請專營電支機構，以目前看來，我國共計有五家專營電支以及23家兼營電支。

業界人士分析，做C2C平台做到一定規模後，最後都會面臨龐大的金流問題，包括像淘寶做支付寶、網家做支付連等也是同樣的例子。另外，過去發行遊戲點數卡的遊戲廠商也有類似狀況，點數卡與第三方支付本質類似，是廠商與用戶之間的代收付平台，也帶動遊戲業者如智冠、橘子、歐買尬等在早期就切入電子支付市場。

業界人士表示，台灣非現金支付比率目前為38.9％，仍遠低於新加坡、美國、中國等地，而以蝦皮來看，蝦皮仍有很大一部分是貨到付款、超商取貨等支付方式，在台灣推出蝦皮支付，以整體來看對台灣非現金支付的發展將是助力。

不過，對於蝦皮支付是否會在台灣發動另一波補貼戰？業者則認為「應該不會」，業者表示，超過代理收付的金額上限本來就需要申請電支執照，且目前蝦皮支付是嵌入在蝦皮購物App中使用，預期蝦皮支付不會在台發動新一輪的支付補貼戰。

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