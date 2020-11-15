國泰金 保險產業評比全球No.3

道瓊永續指數評選結果揭曉，國泰金控連續三年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，同時連續六年列名道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，企業永續表現獲得國際肯定，名列全球標竿企業。

國泰金控本次評比總體分數於DJSI所屬的保險產業中排名全球第三、台灣第一。其中，與金融核心職能相關的永續金融、永續保險、金融包容性等面向，皆名列全球產業第一，其他包含重大性、政策影響、環境與社會報告等共計超過30%的評比面向亦拿到滿分。

2020年入選DJSI世界或新興市場指數的台灣企業共26家，上榜總數較2019年增加三家企業，而26家企業中金融業入選者超過30％，國泰為保險業中入選時間最長的金融業者。

國泰金控總經理李長庚表示，2020年第一季全球受COVID-19疫情影響，整體基金市場一般基金淨流出3,847億美元之際，ESG策略基金反而淨流入456億美元，顯示全球投資人日益重視ESG投資框架。今年因疫情衝擊企業營運，投資者在不確定環境中更重視如何審慎挑選投資標的。若企業重視ESG，在遭遇外來環境或經濟劇變之際，仍能受到投資人青睞，獲得資金挹注。

他強調，國泰將永續精神內化，全面落實於企業營運管理中，自2014起即成立責任投資小組，除了運用投資的核心職能，妥善管理客戶資金，同時推己及人透過「議合」影響被投資人重視ESG揭露與表現，創造社會整體正向循環，藉由責任投資讓環境永續、社會美好。

李長庚指出，各大企業如Apple、Google都加入國際永續倡議行列，要求供應鏈落實ESG管理規範，全球有超過240家企業加入RE100，公開承諾2020～2050年間達成100％使用綠電，台灣企業在全球供應鏈中舉足輕重，如何跟上國際潮流符合相應規範，已是當務之急。

國泰在企業永續議題上以金融核心本業出發，以聯合國永續發展目標（SDGs）17個項目發想，盤點聚焦國泰永續三大主軸：「氣候」、「健康」與「培力」，向下開展行動方案並設定目標，定期檢視ESG推動成效，擴大正面影響力。