中信金 入選道瓊永續雙料成分股

根據最新揭曉的2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評比結果，中信金控在風險管理、防制金融犯罪、氣候策略、公益慈善、金融包容性等環境、社會及治理（ESG）面向的永續作為表現優異，再度入選DJSI「世界指數」（World Index）成分股，同時已連續五年入選「新興市場指數」（Emerging Markets Index）成分股。

這也是中國信託金控繼2017年之後，再度同時入選DJSI「世界指數」成分股及「新興市場指數」成分股。

中信金控總經理吳一揆表示，面對氣候變遷風險加劇、新冠病毒（COVID-19）疫情的衝擊，全球各界高度關注永續議題，中信金控作為亞洲領先金融機構之一，期許成為永續典範的金融機構。

他指出，未來中信金控將持續回應利害關係人的期待，善盡企業社會責任，並以「Transformation & Transition」為策略主軸，透過金融業的核心競爭力，協助解決社會問題並促進低碳轉型，具體實踐企業永續精神。

中信金控以「TRUST」為承諾，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），即以透明的治理方針「Transparency」、負責任的環境態度「Responsibility」、窩心的員工照顧「Understanding」、完善的產品服務「Satisfaction」與齊心的社會成長「Together」，各面向實踐永續金融的具體作為。

中信金今年3月成立企業永續辦公室，直隸金控總經理，統籌金控及各子公司企業永續策略與精進作為；6月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會，由獨立董事擔任召集人，強化董事會於永續相關議題的監督管理職能。

中信金旗下中國信託商業銀行2019年簽署赤道原則（Equator Principles, EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking, PRB），台灣人壽也在2019年導入「責任投資原則」和「永續保險原則」。