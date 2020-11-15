外銀拚數位銀行 打造次品牌

發展重心相當聚焦金融科技的跨國銀行，今年來出現新的風潮，透過「次品牌」的宣布對客群進行分類。渣打銀行、HSBC滙豐銀行第四季在香港領先上線「次品牌」數位銀行，分別為MOX、VisionGo，前者走純網銀消金、後者為中小企業金融，西語市場獨強的西班牙銀行BBVA，在成功發展純網銀品牌CAIXABANK後，亦再全新開發次品牌AZLO，作為中小企業客群的專門服務平台。

除了透過金融科技分類服務客群，台灣IBM全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏強調，外商銀行現在開發的數位解決方案，全都奠基於「無人」服務，新品牌帶領的服務模式中，人力投入降到最低，伴隨強大的AI深度學習、自動解析能力，找出銀行企業客戶在產業別上的差異與需求，因為服務模式不同於傳統作業，採取次品牌策略是最道地的作法。

滙豐銀行在亞太總部所在的香港，全新推出HSBC VisionGo數位社群平台，服務象為中小型企業、新創企業和新興創業者，採B2B模式。滙豐銀行表示，VisionGo建立在企業版本雲計算平台Microsoft Azure之上，利用機器學習技術通過AI增強的界面，提供個性化的專業見解和聯網機會，服務均採自動對話與協作的交互功能。

該平台試驗版今年3月上線，10月起對市場開放，至今已新增上萬名客戶。BBVA的AZLO平台亦是專屬於中小企金服務，在美國市場上架以來，今年因疫情消費行為改變而大受歡迎，及至第四季已再推出進階版AZLO Pro。

「Mox」則是渣打銀行在香港全新上線的虛擬銀行，為香港發照的純網銀，全名Mox Bank Limited，是香港渣打與香港電訊、電訊盈科，及亞洲最大線上旅遊服務供應商Trip.com攜手建立。Mox行政總裁顧海（Deniz Guven）表示，此平台提供個人銀行服務、生活消費，和財富管理，強項在開戶快速，且安全免費。

吳建宏分析，國際銀行開發分類客群的數位服務平台，作業流程的最大前題都是數位化、系統會自動學習，人力參與比例極低、又能搜集新客戶行為數據，亦屬於金融機構內部的數位轉型之一，但又不能干擾原有、強調真「人」服務，因此採取次品牌策略，這些在未來純網銀世代到來，也將能加以迎戰。