降溫房市 行庫祭自律措施

房市過熱，全國六大地區入列「警示區」。央行13日找房貸業務量前六大銀行董座開會後，行庫也開始自律行動，據了解已有六大地區入列「警示區」，包括竹北、桃園、青埔、台中七期一帶、以及台南、高雄，清一色是目前預售屋紅單轉手交易最「熱」地區。

上述六大地區，青埔是因為桃園航空城效應又拉抬一波房價的上漲，包括竹北、桃園則與竹科新貴或回流台商投資房地產有關，而台中七期、台南、高雄，則與中科、南科擴廠和台商回流有關，其中六區又有兩大異象，一是近一年來價揚的幅度遠高於包括雙北市在內的其他地區，二則是紅單交易亂象，包括投資客一次手上多張紅單再轉手，或是漏夜排隊這類「奇聞奇事」時有所聞。

行庫指出，央行會議雖然僅象徵性向銀行提示包括房貸、土建融授信承作的四大重要原則，但已被市場解讀央行可能採取「實際行動」來應對外界對「房市過熱」的疑慮，同時在央行出面關切下，儘管央行尚未全面祭出選擇性信用管制措施，各大行庫已將著手先行，其中將針對最近紅單交易特別熱絡的地區採取「降溫」行動，上述六大「警示區」可說首當其衝。

據指出，這六大地區包括紅單交易亂象、房價漲太多、及房貸業務競爭太激烈使某些地區的房貸成數達八成以上等現象，已引發主管機關關注。知情人士指出，國內房市並非全面性的上漲，而是部分地區發生預售屋交易「過熱」的情況，因此銀行若要開始採取「降溫」動作，一定是從上述六大地區開始。

大型行庫主管指出，包括台銀、土銀、合庫等三家行庫，對於上述的地區房貸成數，都有行之多年的「分區分級」管理制度，以上述桃園、竹北一帶為例，由於並非是雙北市，因此在三家行庫的分區分級管理下，很多其他銀行作到八成的案子，在該三家行庫只能作到七成五，至於其他銀行，可能將對上述的地區，把最高成數由八成降至七成五。