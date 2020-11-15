理專挪用客戶資金 台新銀通報檢警偵辦

台新銀行驚爆客戶帳戶資金出入異常，行方發現某位理專涉嫌暗自挪走客戶存款，台新銀行15日回應表示，行方在客戶反應帳務異常，立即徹查並發現理專涉嫌挪用客戶帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。

相關消息指出，台新銀行客戶被挪用資金約3億元，台新銀行對此表示，「還在深入查驗並釐清」，還未確定實際金額，銀行方面並表示，此案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益。

至於對涉案理專，銀行除報請檢警偵辦，亦表示，將依法究辦，絕不寬怠。

（工商 陳碧芬）

史上最高！台新銀理專狠A老客戶3億 遭拘提偵訊中

史上最高金額！台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，高達約3億元，為銀行界史上受害金額最高的理專盜走客戶存款案。據悉，警方昨（14日）晚在新北市將他拘提到案，目前正在偵訊當中。

據自由時報報導，近日有台新銀行客戶發覺帳戶款項進出異常，向銀行反映，內部調查赫然發現中和分行周姓理財專員涉嫌挪走客戶存款，至少有3名老客戶共約2.9億元巨額存款遭挪走。台新銀12日找不到周男，立即將他解雇並向刑事警察局偵七大隊報案。

據悉，警方昨晚在新北市找到周男，已將他拘提偵訊中。

(中時新聞網 張達智)