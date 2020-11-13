土洋銀行奮力突「微」 新台幣高利存款 逆勢吸客

今年以來全球金融市場劇烈震動，銀行業者也紛紛跟著央行政策調降存款利率。對於喜歡存錢的台灣人來說，即使利息大幅縮減，許多民眾仍選擇將錢存放銀行。根據銀行局統計，今年前九個月國銀存款增加逾2.2兆元，存款餘額突破43兆大關，創歷史新高。

為滿足保守理財族的需求，少數銀行業者包括王道銀行、安泰銀行、遠東銀行、滙豐銀行、渣打銀行等，近期仍奮力突「微」，推出新台幣高利活儲及定儲專案，尤以王道銀行最為積極，無論利率及額度皆相對優惠，定儲方面陸續推出固定年利率0.88％的新台幣12個月期定儲、固定年利率0.9％的新台幣13個月期定儲、年利率最高1.1％的新台幣二年期階梯定儲等專案，皆為單筆3,000元以上即可起存、上限2億元，且不限存款筆數；另推出年利率最高1％之新台幣階梯活儲，優惠額度上限200萬元。

安泰銀則推出固定年利率0.7％的新台幣9個月期定儲，單筆10萬元起存、上限300萬元；遠東銀推出固定年利率0.87％之新台幣12個月期定儲，單筆30萬元起存、上限4,000萬元；滙豐銀推出年利率最高1.2％之階梯活儲，上限100萬元；渣打銀推出年利率最高1.15％之階梯活儲，額度上限300萬元。

銀行表示，各銀行多重存款專案，利率乍看沒有太大差異，但若拉高存款額度，利息總額則可產生明顯差距，建議退休族或有大額資金存款需求者，可以多加評估運用。