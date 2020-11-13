央行打房 Q4理事會扮關鍵

央行在2016年3月的第二波鬆綁房市管制措施，但留下豪宅貸款成數上限六成限制，至今已持續四年半仍未全面解禁，這次大動作找銀行到行座談，似有意無意釋出，「第四季理事會，選擇性信用管制可能出柙」的訊號。

央行統計的第三季五大銀行（合計房貸市占約四成）新增房貸金額，合計新增房貸達1,675.89億元，創下歷史單季新高紀錄，反應出過熱風險的擔憂。央行公布第三季理事會議事錄摘要中，包括副總裁陳南光在內多位理事，均警示不動產市場泡沫風險。

銀行房貸統計包括土建融和購置住宅貸款，前者排名前位有為土銀及台銀，而民營銀行在後者也相當有成，對於央行近日的「關心」房市，土銀回應表示，以投資為目的、第三戶以上房屋貸款，採行降低核貸成數方式管控不動產風險。

民營銀行主管則表示，房貸風控一向把握二大原則：一、依據客戶風險高低，以及擔保品坐落地給予差異化之貸放成數。二、對於高風險資產部位制定限額，嚴控資產品質。

根據央行理事的建議，央行應針對房市泡沫風險超前部署，在房價上漲預期形成前，採取妥適的行動，必要時提出選擇性信用管制措施，暗示隨時可出手「打房」。銀行房貸主管表示，從全體銀行的房貸餘額來看，9月已連續44個月創新高，房市928檔期推案量也創新高，時序進入第四季購屋旺季，房市只會更熱絡，不排除「打房」議題會續燒至年底。

央行總裁楊金龍在9月理事會後記者會中表示，現在還不到實施房市管制的時候，但將密切關注房市變化。銀行主管認為，從他的說法中，對出手「打房」的時機，並沒有一次說死，可能是今年，也可能到明年，但13日又找來大型房貸銀行座談，這個動作卻透露不排除年底的第四季理事會，若有更多理事提出警示，將有可能直接出手「打房」。