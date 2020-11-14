台金融風險抵抗力低落？英國、澳洲當模範

為民眾建立良好的金融風險抵抗力，是各國和金融機構積極努力的重點工作，英國、澳洲等為了解其國民的風險抵抗力，均進行金融生活調查，希望藉此找出潛在財務脆弱族群，提供適切的幫助，強化其金融風險抵抗力，而台灣也可借鑑他國經驗，找出適合台灣的方式，提升民眾風險意識與抵抗力。

建立金融風險抵抗力是許多國家和金融機構目前積極努力的重點，澳洲和英國皆利用國內的金融風險抵抗力及金融生活調查，來了解民眾的金融態樣，藉以找出潛在財務脆弱族群。

後續措施方面，澳洲針對低抵抗力族群，除了無息低利借貸與可負擔的保險之外，主要是設置更廣泛的財務諮詢專線，聆聽因失業、生病、離異等各種讓財務陷入困境的故事，當諮詢者認為沒有任何解決財務問題的方法時，仍有管道能夠紓解。英國設置公平待客之道，確保金融風險抵抗力低弱族群得到相同品質的服務。加拿大皇家銀行則是提供金融機構在數位化的同時，如何真正站在客戶立場，內建提高金融風險抵抗力之系統，藉由改進客戶平時的金融行為來提高客戶黏著，最終留住客戶的心，為銀行和客戶打造雙贏。

2020台灣金融生活調查描繪出台灣人金融風險抵抗力的面貌，並依據抵抗力類型，把民眾之金融風險抵抗力，大致分為低、中、高三個族群，各族群之財務需求和目標皆不同，本篇整理幾個國際上強化金融風險抵抗力之作法，提供未來策略方向參考。

澳洲無息低利借貸、財務諮詢 與可負擔的保險

澳洲好錢（Good Money）是Good Shepherd小額信貸公司、維多利亞州政府、南澳大利亞州政府、昆士蘭州政府以及澳大利亞國民銀行之間的創新合作夥伴關係，為金融風險抵抗力低的族群，提供安全且負擔得起的金融服務。

好錢在借貸方面提出無息貸款（No Interest Loan Scheme, NILS），3萬澳幣以內的貸款用以支付家電用具或教育支出；小額貸款（StepUP Loans），6萬澳幣以內的低利貸款，不多加手續費且調整每月償還可負擔之金額。財務諮詢方面，為財務困難者提供電話或當面的財務諮詢，過程免費且保密，討論主題包括預算、債務管理或各種財務相關的文件。

Essentials by AAI為特定族群提供可負擔的汽車與房屋之財產保險，這些人可能因天災人禍失去財產後，使財務陷入困境。對象為年收入4.8萬澳幣以下的家庭收入者（約澳洲平均所得以下），且具備一些低收入或脆弱族群的資格，但不必然是低收入戶。這些人無法負擔一般保險、無法了解一般保險的條款，或者曾被保險公司拒保。Insurance 4 That則是提供單一產品的保險，與傳統保險不同的是，提供許多個人項目的保險，如手機、平板、電腦、樂器、電器、珠寶、家具、運動用品等都是承保範圍。

然而，好錢所做的只是一個開頭，隨著澳洲越來越多成人經歷財務壓力，建立財務安全網，提出可負擔、可及性高和適當的金融商品與服務，使財務脆弱族群能有合宜收入、開始儲蓄和尋求合適的財務建議與諮詢，這些都是提升低金融風險抵抗力族群的方向。

全國債務專線（National Debt Helpline）是由澳洲的非營利財務諮詢組織（Financial Counselling Australia, FCA）設立的一個尋求財務建議的管道，經費部分來自澳洲政府社福預算，以及澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）贊助。專線聆聽因失業、生病、離異等各種讓財務陷入困境或付不出帳單的故事，並協助找到可能的解決方法。此管道免費、保密、公正、無個人批判，即使諮詢者已經認為沒有任何解決財務的辦法，顧問會協助評估整體財務狀況，從信用和債務、申請破產、擬定償債計畫、轉介社福及法律資源等面向，嘗試提出財務建議。澳洲有200多萬成人面臨高財務壓力，而非營利財務諮詢每年面對面諮詢幫助12.5萬人，未來財務建議提供的普及率仍待增進。

英國設置「公平待客準則」

經過金融生活調查，英國更明確定義「脆弱」族群，不只是身心健康狀況、生命事件（喪親、失業、離異），金融風險抵抗力低弱和金融知識、素養低弱、數位能力缺乏者也都屬於脆弱族群，不能給予差別待遇。企業必須透過產品服務設計、顧客服務和溝通，來確保脆弱族群得到相同品質的服務。

公平待客應該從得到的服務滿足下列6點來做檢核：顧客可以放心地認為交易的企業是公平企業；市場上的產品和服務是針對特定種類的顧客需求設計；顧客能接收到清楚的資訊，並在銷售前中後得到適當說明；當顧客獲得建議時，建議應該是合宜且設身處地著想的；顧客得到商品時的期待應與企業期待相同，且相關服務是可接受的水準；顧客售後服務不應有任何障礙，包括更換商品、換供應商、要求賠償或提出抱怨。這些準則對於未來台灣金融業之金融商品與服務的銷售，極具參考價值。

全球金融顧問機構Personetics提出目前銀行應注重的方向：設計金融商品與服務時，應置入「提升金融風險抵抗力」的概念。也就是在提供客戶儲蓄和理財服務的同時，設想如何幫助客戶降低財務負擔、如何儲蓄，這包括存多少、怎麼存，當收入不穩定時，儲蓄計畫該如何調整。許多客戶缺乏金融知識、行為，沒有時間或不清楚這些工具怎麼使用，導致無法做出財務規劃，而這些都是數位銀行服務能夠使力的範圍。

麥肯錫報告：透過AI與大數據提供客製化的財務建議

2020年5月麥肯錫報告指出，銀行設計提升抵抗力之商品與服務時，應聚焦在幾個面向，如財務問題解決、貸款調整、預算制定、個人化提供不同的資訊等，以針對每位客戶提供客製化的財務建議。銀行應做到守護客戶財務健全的角色，透過AI和大數據資料分析，數位銀行應提供個人化的財務建議，以減輕客戶財務壓力並增進對銀行的信任。

為顧客建立金融風險抵抗力之概念並非抽象，抵抗力是可以被清楚定義並衡量的，例如一個擁有抵抗力的客戶應具備：3至6個月緊急存款、以收入為比例計算出的儲蓄、有信用能借貸並償還、管理個人消費等。

以加拿大皇家銀行提出的儲蓄專案（NOMI Find & Save Program）為例，為協助客戶建立緊急存款，銀行可透過顧客資料分析來掌握每位客戶現金流，並自動將客戶的資金轉儲蓄或投資帳戶，加拿大皇家銀行利用此方法為超過21萬客戶每月多存下225美元。另外也提出預算工具，從2019年4月開始為客戶建立超過百萬的預算。為了讓顧客建立預算，並引導他們遵守，支援的預算系統要能偵測客戶消費的型態，幫助設定目標和追蹤客戶消費。

銀行設計提升金融風險抵抗力的服務與工具時應自問，有多少比例的客戶有緊急存款，有借貸和償債的能力，且能夠管理消費，從另一面向來看，也就是思考要如何使用AI和資料庫來幫助不同客戶減輕財務負擔，引導做出更聰明的決策來建立金融風險抵抗力。

這些數位化和個人化的服務，能夠幫助客戶增加儲蓄、減輕債務和改善消費習慣，使客戶在未來遇到經濟低谷時仍能站穩腳步。當客戶感受到銀行傳遞的價值是能夠真正將客戶利益作為考量時，才會增加對銀行的信任，提高忠誠度，並對於其他新的金融商品和服務增進興趣。

除了強化顧客忠誠，主打金融風險抵抗力的各種財務建議也能降低客戶欠款、呆帳，甚至犯罪的意圖，因在此過程中，客戶的整體金融行為也會跟著強化，當銀行解決客戶困擾的財務問題時，也會增進客戶的黏著度，並提高交易額。

金融機構必須補強客戶的信任度

2020埃森哲（Accenture）顧問公司的消費金融市場研究顯示，建立於提升信任感和金融風險抵抗力的各項作為，能為傳統銀行增加9%營收。許多客戶已經開始懷疑：銀行真的會把客戶的利益放在前面嗎？大部分認為銀行會負責好每一筆款項和資料，但是否會把顧客利益放在前面就令人懷疑了，畢竟若是發生拖欠帳款或現金周轉不來時，銀行可能會給的是罰款而不是協助。

隨著數位銀行與其他金融科技公司的興起，傳統銀行的地位岌岌可危，因此為了提高客戶信任，有崇高使命的金融服務（Purpose-Driven Banking）是需要強化的方向，意思是為客戶提供最根本的理財服務，來幫助客人更有效和聰明的管理財務，即使這些提供財務建議的業務對銀行來說不賺錢，但這有助於強化顧客關係，讓客戶相信銀行是可靠的財務諮詢者，最終能增進客戶留存率和銀行營收。

金融機構急需修補顧客信任的原因是，越來越多數位競爭者都已經開始耕耘這個領域，另一個原因是財務諮詢建議是下一波最有潛力的服務之一。若缺少了顧客信任，此業務將會無法推展。目前數位銀行吸引數百萬的新客戶，主打的就是將客戶利益放在心上，不會像傳統冷冰冰的大銀行。而數位銀行做的第一件事就是降低手續費，並幫助客戶更有效的理財。

隨著越來越多不可預期的事件發生（如2020全球疫情），客戶和銀行都應開始設法提升金融風險抵抗力，在此過程中雙方都將會有所收穫。為了培養抵抗力所做出的各項創新，將能幫助客戶和銀行雙方渡過難關，並敦促金融機構轉換為更符合顧客需求的組織，而現在就是改變的時候。

採訪、撰文： 黃庭瑄

探索更多精彩內容，請持續關注《台灣銀行家》雜誌

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀>>