玉山銀 三度獲運動企業認證

玉山銀行長期致力推廣運動風氣， 今年第三度榮獲教育部體育署「運動企業認證」，肯定玉山銀行積極培養員工規律的運動習慣，善盡關懷員工的企業社會責任。

玉山銀行人資長王志成表示，為了鼓勵員工養成運動的習慣，每年舉辦「玉山登峰」、「單車環島、千里傳愛」、「玉山盃桌球賽」等活動；為營造友善的職場環境，總部大樓、科技大樓與人力發展中心設置運動健身中心，聘請專業教練協助成立運動性社團，提供玉山人舒展身心的優質空間，讓每位玉山人在健康友善的工作環境中，展現充沛的活力，邁向充滿希望的每一天。

至於每年舉辦三至五次的玉山登峰攻頂活動，迄今已有超過2千名玉山人參與，不但由公司負擔登山費用及入山申請，另聘請嚮導安排體能訓練與登頂規畫，確保員工都能以最佳狀態順利攻頂。

對外，持續推廣青棒運動發展，培育許多棒球運動好手，玉山盃全國青棒錦標賽選拔出的中華青棒代表隊，也曾遠征國外，榮獲世界盃青棒錦標賽佳績。除此，2018年更通過ISO國際組織發布之45001職業安全衛生管理系統認證，充分展現重視全體員工的安全與健康，落實健康管理。

人才是玉山最重要的資產，健康是玉山人最重要的無形財富。玉山將「健康促進」列為經營的重要策略之一，自2016年首屆獲獎後，每兩年主動參與「運動企業認證」評選，今年是第三度獲頒殊榮。藉由參與評選過程，持續優化運動支持性環境、培養同仁勇於挑戰自我、迎向挑戰的人生態度，並將運動結合社會關懷。

「運動企業認證」經量化問卷與質化資料審查，目的在鼓勵企業積極推動運動發展。玉山表示，得獎是榮譽、也是責任，未來在邁向永續經營的道路上，玉山將持續推廣運動風氣，讓健康融入生活，促進同仁身心健康，打造健康樂活的企業。