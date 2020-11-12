台新銀數位創新 菁業獎大贏家

由台灣金融研訓院每二年舉辦一次、被譽為「金融界奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務「菁業獎」，台新銀行以「多元行動收付整合平台」專案，強摘菁業獎「最佳數位金融獎」特優獎項，並以「Richart全線上金融服務」專案，拿下最佳消費金融優等獎，成數位金融領域大贏家。

台新銀行在2016年創立數位銀行Richart以來，至今開戶數已逾225萬戶，市占率超過五成，穩居數位帳戶領先地位，持續引領數位金融潮流，今年8月再度領先同業首家推出生活金融生態圈-Richart Life，充分展現突破實體金融、跨界金融的創新精神，也屢獲國內外大獎肯定。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart上市以來，秉持友善、直覺操作介面與民眾互動，推出各項新功能，從小額銅板投資、快速申貸，再到子帳戶管理，深獲年輕人喜愛，推出輕鬆入門的理財平台至今，翻轉民眾對金融服務刻板印象。

金融生態圈方面，Richart Life更進一步深入民眾生活場景，整合多元行動收付平台的兩支API，打造三位一體的金融引擎服務生態圈合作夥伴。

台新銀行扎根新型支付的整合應用，積極協助零售業者數位轉型，進行各式收付平台會員經營，打造完善數位生態圈；該行700萬客戶均可藉由Richart Life領取新光三越「美麗台」優惠券，甚至使用新光三越skm Pay綁定台新卡線上付款，再額外獲得台新Point回饋，且透過skm App原有會員消費、累點、發票載具一站式購物。

包國儀強調，未來將持續專精數位服務，敏捷式開發，廣納培育數位創新人才，尤其保護使用者權益、資訊安全與監管合規性，讓台新數位創新更積極落實，持續在金融科技領域扮演先行者角色，成為民眾數位金融智慧好夥伴。