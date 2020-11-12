閒錢氾濫 未到期定存單餘額暴增

中央銀行3月底降息後，市場濫頭寸大爆發，央行也持續加發定存單回收過剩資金，統計3月底未到期定存單餘額7.55兆元，11月12日已來到8.62兆元的歷史新高，不到八個月餘額便狂增逾兆元。

根據央行統計，未到期定存單餘額在7月時突破8兆元大關，接下來連月向上增加，10月再衝破8.5兆元，並且成為常態，至11月12日進一步逾8.6兆元，屢屢刷新紀錄。基本上除央行3月降息效應，台商資金回流、海外投資回台避險、外資看好台灣疫情控制良好偏匯入、出口創新高等，均是市場閒錢氾濫更嚴重的原因。

銀行資金調度主管表示，第二季以來央行持續加發定存單回收市場過剩資金，就連5、6月報稅季，還有第三季的台股現金股利發放高峰期，過去往往出現短期資金偏緊的情況，今年完全不復見，只好繼續增發定存單，餘額因此節節衝高。

觀察未到期定存單餘額，去年仍延續近年來一直停留在7.5～7.7兆元的區間，銀行資金調度主管預期，今年這波閒錢氾濫效應，餘額爆增逾兆元，若全球疫情沒有因為疫苗而逐漸受控，經濟無法回到復甦軌道，資金過剩情況將難改善，不排除年底前有機會看到餘額衝破9兆元。

閒錢大爆發無處可去的結果，更直接反應在今年以來不論公債、國庫券、定存單等標售全面搶翻天，得標利率「沒有最低、只有更低」。銀行資金調度主管說明，央行11月標售的364天期及2年期定存單，得標加權平均利率各來到0.208％及0.167％，分別已連續六個月及八個月創新低，本周標售的2年期公債最高得標利率0.137％也是新低。

其他指標5年及10年期公債最高得標利率各為0.295％及0.352％，一樣都是新低。

銀行主管強調，疫情全球延燒不退，儘管疫苗傳出好消息，但施打效果未知，大規模普及更需要時日，各國史無前例的無限寬鬆目前還看不到盡頭，資金氾濫情勢短期難解，未到期定存單餘額增加趨勢可能還會持續好一陣子。