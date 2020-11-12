安撫工具機業 央行溫情喊話柯拔希

工具機業者喊貶新台幣，中央銀行聽到了。央行12日在臉書貼文「外匯局長顏輝煌給機械公會理事長柯拔希的一封信」，除了用「拔希理事長吾兄大鑒」開頭，文末還署名「弟顏輝煌」，更強調央行將持續維持新台幣動態穩定，降低廠商對外報價的匯率風險，「希望大家共同努力，度過難關」。

柯拔希先前多次呼籲新台幣應貶值，更埋怨央行「28元常態說」心態可議，央行本次則是公開顏輝煌的去函回應，強調新台幣升值及工具機出口衰退，全球皆然，非台灣獨有。至於新台幣12日開盤後又衝到28.51元價位，但尾盤央行進場調節，再上演豬羊變色戲碼，由升轉貶3分，收在28.86元。

匯銀主管指出，近來央行打出「雙防線」的新招，即盤中穩住28.5元之上，尾盤加大調節作價力道堅守28.8元價位。匯銀主管說，央行在盤中真槍實彈及尾盤作價阻升，靈活交互運用，當美元走弱及外資匯入時，盤中直接買匯穩住28.5元關卡，尾盤就略縮小作價幅度，要讓市場猜不透，也警告想炒匯者提防央行不時祭出的新招式。

顏輝煌給柯拔希的信中表示，2020年受到中美貿易爭端及疫情衝擊，全球景氣急凍，跨國貿易隨之萎縮，因此今年至今中、美、歐為主的工具機市場進口減幅達約三成，台灣、南韓、日本及歐盟工具機出口減幅皆近三成。

但國內因防疫與經濟表現優於其他國家，半導體及資通訊產品出口良好，加上美國聯準會（Fed）推出無限量QE（量化寬鬆），使得美元指數走貶，新台幣升值4.3％，但升幅並未顯著大於其他主要貨幣，如人民幣為5.1％、歐元5.0％、韓元3.7％、日圓3.2％。

顏輝煌也引「某工具機業先進」的看法指出，匯率本身是中性的，新台幣升值雖將衝擊出口產業，但可透過外匯管理及匯率避險，分散匯兌風險，更強調國內業者不宜倚賴新台幣貶值，宜開發新產品及提高產品附加價值，把握機會進行產業升級，持續提升競爭力。

該信件文末還提到，「央行一向重視業者心聲，且深切體會業者經營處境」，但面對當前外匯市場變動較大的情況，「希望大家共同努力，度過難關」。