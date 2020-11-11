最挺體育 富邦6家公司獲認證

富邦金控及富邦育樂公司今年第三度榮獲教育部體育署「運動企業認證」！加上富邦金控旗下四家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券2019年第二度榮獲認證，金控及五家子公司連續五年獲此殊榮，總計富邦目前共有六家公司同獲認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業之一。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流金融機構」為發展願景，將健康的員工視為企業最珍貴的資產，持續促進職場健康安全及工作生活平衡，並依照聯合國「永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）」擬訂「永續經營願景工程」策略藍圖，以「在地實踐」、「正向關懷」策略，致力打造兼具工作與生活平衡的職場環境，期許能夠把「運動」這個超越文化、語言的普世價值，融入企業文化，創造員工整體幸福感。

富邦對內積極推廣員工運動風氣，2019年大舉投入逾六千萬經費鼓勵同仁培養健康的運動習慣。富邦金控為2019年台北馬拉松全台參賽人數最多的企業，逾600位員工熱血參賽；集團員工籃球賽則吸引81支隊伍報名，參賽人數達千人以上；內部成立的21個運動性社團，參加員工共3,200多人；而員工運動中心開出的146堂課，使用人次更逾5.5萬人次。

除了對內提供同仁多元運動選擇，對外同時贊助各項大型國內外賽事，如連續17年支持「富邦長春公開賽」；2009年起贊助亞洲最大規模馬拉松之一「台北馬拉松」；2015年起連續六年舉辦富邦盃少棒邀請賽；2017年贊助「台北世界大學運動會」。2020年起，富邦更成為全台唯一贊助北中南四大馬拉松賽的金融業，包括「台北馬拉松」、「新北萬金石馬拉松」、「高雄富邦馬拉松」以及「台灣米倉田中馬拉松」。

富邦也是目前台灣唯一同時擁有職籃（富邦勇士隊）、職棒（富邦悍將隊）、成棒（富邦公牛）的企業。富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」，更連續11年獲教育部體育署「體育推手獎」肯定！