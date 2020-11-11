打造低碳+長照 國泰奪CSR影響力獎

第四屆「資誠CSR影響力獎」11日舉辦頒獎典禮，國泰金控指出，金控及旗下子公司長期實踐企業社會責任（CSR），2020年國泰人壽科學化推行各項綠色行動，取得業界首張環保署「減碳標籤」認證，榮獲「環境永續影響力獎」；而國泰產險則以「照亮，長照」獲頒「產品創新影響力獎」，該項專案為結合長照專屬保險商品、志工服務、損害防阻三構面，提供另類服務。

國泰金控指出，今年國泰人壽以「原來選擇電子保單 也能減緩全球暖化」動畫榮獲「環境永續影響力獎」。國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，從日常業務降低碳排放，同時提升服務效率，是落實企業永續的最佳解方，也呼應國泰人壽於2016年首先自行遵循的聯合國永續保險原則（PSI），致力降低營運所產生的環境衝擊。洪副總也強調，感謝保戶選擇國泰的綠色保單，前兩個月也舉行保戶感恩季活動，吸引近8萬人參與，鼓勵大眾持續低碳生活，與國泰一起對抗全球暖化。

國泰產險以「照亮，長照」獲得「產品創新影響力獎」，專案規劃結合長照專屬「保險」×「志工服務」×「損害防阻」，以具體行動成為照亮長照裡的一點光。國泰產險副總經理翁翠柳表示，台灣越來越老，「我們是奉養父母的最後一代，也是無人奉養的第一代」，國泰產險引領產險業界推出長照機構責任保險，加速長照機構及照服人員獲得所需要的風險保障，期待在保險支持之下，降低人員執業可能產生的賠償憂慮，進而提高照護人力投入長照產業意願，讓更多需要長照的個人、家庭、甚或是未來的你我能得到良好的照顧，商品設計立意的前瞻性是本屆獲獎的關鍵。

2019年國泰產險在總經理陳萬祥的帶動下，為國泰長照志工服務的推動落下完美起手式，未來更規劃結合長照機構損害防阻服務，為長照人事物的安全把關，期許成為改變的力量。

展望未來，國泰將秉持「永續國泰，與鄰常在」的核心思維，以「認知、認同、參與、推廣」四個層面推動永續，希望從自身做起，當員工們能認知、認同及參與時，永續概念會擴及至供應鏈、業界到整個社會大眾，形成永續發展的生態圈。