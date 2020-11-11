MSCI調降台股權重 證期局估資金外流223億

MSCI調降權重，證期局11日晚間發布預估影響，將使資金淨流出約新臺幣223億元。

證期局分析，本次新興市場權重下降主係因印度市場淨增加成分股十檔及新興市場新增科威特市場，致影響臺灣、大陸及韓國市場權重均微幅下降。以追蹤MSCI指數之被動型新興市場基金規模估算，估計將使資金淨流出約新臺幣223億元，占外資持有市值僅約0.12％，影響不大。

MSCI 11日公布109年第四季指數調整，本次成分股新增兩檔（合一、欣興）、刪除兩檔（長榮航、福懋），權重在MSCI全球指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降0.01％、0.33％及0.27％。

證期局指出，目前台股集中市場截至10月底本益比約20.29倍，現金殖利率達3.3％（加計股票股利為3.51％），另國內上市櫃公司10月份單月營收3.15兆元，較上月增加2.03％，台股基本面穩健，金管會將持續注意台股價量變化。

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