康友案 金管會提六點說明

康友-KY爆財報不實、背信，被立委指台灣恐因此成詐騙中心，要求金管會負起監理責任，金管會10日對此提出六點說明，包括對KY公司本就採較高強度監理、且事發後加速裁處有疏失的會計師，並要求交易所等強化KY公司監理等，強調金管會已十分重視KY公司的監理。

金管會的六大說明，一是外界指控交易所曾派人在2018年隨康友會計師赴大陸查帳，但金管會卻只罰會計師，證期局副局長郭佳君表示，2020年9月29日金管會依證券法37條，對康友會計師處停業二年的處份，其裁處依據是2018及2019年全年的財報查核疏失，但外界指交易所赴大陸查核是2018年第三季財報，「財報期間不一樣，二者沒有關係」。

二是外界要求金管會公布交給檢調的相關資，如會計師缺失、公司背信及財報隱匿、交易面資料等，郭佳君亦表示，會計師裁處的處份書已公告在金管會網站上，裁處書內容將會計師缺失都說明非常情楚，至於涉及刑事責任部分，還是要由檢調單位經司法調查程序，由檢調依相關程序公開。

三是金管會是否對F股、即KY公司疏於監理？郭佳君亦表示，金管會自2008年開放外國公司來台掛牌，當時就考量這些公司主要營運據點就在國外，要借重專家，包括會計師、承銷商職責，同時要求證交所與櫃買中心每一年都要對KY公司查財報與內控，頻率比一般上市櫃公司高，相對監理強度本來就比較強。

四為金管會對此案不重視？郭佳君亦指出，從2008年開放到現在，康友算第一家KY公司發現公司背信、財報隱匿，金管會認為此案對資本市場有重大影響，所以對會計師的財報查核缺失，採取14年來首次依證交法行政處份機制，即處份時效比較快的方式，對有疏失的會計師祭出停業處份，「很快讓會計師疏失能定案，代表對F公司其實相當重視」。

五是金管會未有補救措施？郭佳君回應，此案之後，馬上請證交所與櫃檢中心討強化KY公司相關監理機制，包括要求KY公司增加法說會召開頻率，並要求董事長出席，讓投資人確實了解公司營運狀況；從2021年開始加強會師責任，第二季財報由核閱改簽證；且參考國外，引進銀行函證的實務指引，要求會計師必須作到。

同時加強承銷商責任，對其輔導的KY公司，每一年都要實地了解營運狀況；交易所及櫃買中心要加強財報及內控查核深度，密切加強與會計師聯繫溝通與合作，透過這些強化機制，對KY公司加強監理。

六是外界三大建議，金管會已交證交所等研議，不過金管會亦說明，第一項建議是執行舞弊鑑識查核，這在國外是由司法單位針對不法案件，請會計專家動用鑑識查核，了解不法交易流程，對一般正常上市公司監理，是不會用到鑑識查核；第二項建議是防止掏空、資金逃逸，禁大股東負責人賣股票匯出，金管會也表示，股東權利似乎難禁止，第三項建議是透過跨國司法互助、反洗錢，金管會表示相關監理建議，已請證交所研議。

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