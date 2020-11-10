兩岸電子支付串聯 即將成真

兩岸「支付寶」有望串聯支付。立法院財委會9日完成電子支付機構管理條例修正案初審，允許境內電支業者可協助境外電支機構，在台從事代收付款項、儲值、匯兌及買賣外幣業務，也可能雙方合作串聯，第一家採核准制，後續再增加同一國家或地區的合作對象，可逕自合作5個營業日送備查即可。

舉例來說，若某台灣電支業者與大陸支付寶合作，可協助國內消費者儲值支付寶，此合作案必須取得金管會、中央銀行及相關單位核准，但若同一電支機構要跟微信再採取同樣的合作模式，就可以直接開辦，五個營業日內報主管機關備查即可。

另外，就是新電支管理條例增加負責人資格條件、兼職限制等規定，也就是外界說的「胡亦嘉條款」，母法在立法院完成三讀後，將授權金管會訂定子法，即電子機構負責人須具備的積極及消極資格為何，預計2021年首季可公布。

街口電支、街口金科的負責人胡亦嘉，今年因為堅持要推出以電支連結基金投資的託付寶，多次衝撞金管會法制，公開指控金管會，在9月29日遭金管會以「遵法意識薄弱」、意圖利用三方架構安排脫法行為、規避監理、嚴重誤導投資人、未以誠實信用原則執行職務，嚴重破壞公司內控、嚴重破壞公司代理人制度等「嚴重字眼」，解除胡亦嘉在街口投信的董事職務。

金融業從業人員被金管會解職後，三到五年內不得再任職金融業，明年3月電支機構子法上路後，胡亦嘉是否就當然被解任？銀行局長莊琇媛表示：「還不一定，仍要看子法如何訂定」。

即金管會還是給了胡亦嘉「觀察期」，並未打算趕盡殺絕，若胡亦嘉有明顯改善，強化遵法意識，可能在負責人資格條件訂定時，可有較大的解釋空間，不一定要連帶解任胡亦嘉在街口支付的負責人位置。

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