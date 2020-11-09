台股匯雙漲 新台幣升逾九年高

美國總統大選結束，9日亞股啟動慶祝行情，台股站上歷史新高，外資匯入擴大買超，激勵新台幣盤中再升破28.5元，上演股匯雙漲行情，尾盤央行雖仍進場調節阻升，收回大部分漲幅，但終場新台幣升值5.1分，收在28.825元，仍創下逾九年三個月新高。

匯銀主管表示，新台幣已經連續三個交易收在28.8元價位，以目前市場氣氛來看，不排除短線28.8元可能會是新常態。主要因為美國總統大選結果看來很難再生新變化，紛擾告一個段落，不確定性消除下，亞股紛紛表態，台股也大漲153點，指數站上歷史新高的13,127點，外資更是擴大匯入並買超台股212億元，加上出口商仍進場拋匯，激勵新台幣開盤後，繼6日之後二度衝破28.5元關卡。

國際美元轉弱下，亞幣跟著亞股衝衝衝，除日圓因避險資金流出小幅貶值0.08％外，其餘主要亞幣升勢明顯。匯銀主管指出，包括印尼盾、人民幣、馬元、泰銖、韓元升幅都過0.5％，星元也漲了0.43％，但新台幣因為央行重手阻升，僅使得漲幅壓縮至0.18％，表面上居於落後。

盤中央行真槍實彈進場力守28.5元，匯銀主管認為，進口商看在眼裡，趕快進場撿便宜，也不太敢「肖想」押寶買到28.4元價位。另一方的出口商，反過來很擔心央行先前從29.5元防線，下修至29元，現在來到28.8元新常態，而且力守期間有縮短趨勢，「甘脆先跑先贏」。

匯銀主管預期，近期央行釋出將與金管會聯手打炒匯訊息，但外資也沒在怕，仍續匯入資金，就「裝皮皮」等新規定出來再說。央行若盤中力守28.5元防線不變，繼續「來真的」用力買，再配合尾盤作價，則短線也沒那麼容易可看到終場收在28.5元價位。