一銀COSPLAY大亂鬥 圓滿落幕

第一銀行連續三年舉辦COSPLAY活動，11月7日在三創生活園區登場，活動融合環境永續、電玩遊戲及COSPLAY競賽，吸引近20組一級玩家參賽角逐高額獎金，參與民眾更有闖關禮、觀賽禮及抽限量SWITCH等好康，一起體驗COSPLAY的樂趣。

多年來致力於推廣環境永續的一銀，積極打造「綠色金融，第一品牌」，將經營理念與活動相互結合，當天闖關遊戲融入環保元素，協助提升綠能知識，並於現場邀請民眾捐出廢電池及廢光碟，資源回收兌換精美贈品，呼籲大家共同實踐環境永續。

本次COSPLAY競賽特別邀請人氣主持人蕾菈親臨現場，還請到曾擔任世界COSPLAY高峰會的評委擔任評審，現場近20組COSER個個精湛演出，讓評審也稱讚這次比賽足以媲美專業賽事的程度，在經過一番激烈大亂鬥之後，團體組由「JOJO的奇妙冒險」完整復刻動畫內趣味劇情及裝扮並擁有絕佳的演出默契，獲得評審一致青睞，打敗眾多參賽者，脫穎而出。

個人組則由「初音未來」以最新版造型現身，擁有絕佳的舞蹈律動及甜美笑容成功奪下金獎，銀獎與銅獎的參賽者也不遑多讓，兩組「劍俠情緣3」及「傑克船長和他的同伴們」分別獲得了最佳演出、最佳造型及表演創意獎，精采演出同時令人看了目不暇給；此外，觀賽民眾還可以抽最大獎「任天堂限量版SWTICH」。

一銀及第一銀行文教基金會長期支持藝術及文創發展，不僅連續三年舉辦COSPLAY活動，獲得參與者及觀賽者高度認同與肯定，也於一銀總行設立「第一藝術空間」，提供國內藝術家創作發展平台與機會，至今舉辦逾110場展覽。此外，每年更於台北、台中、高雄舉辦大型音樂會，邀請本土歌手、專業音樂家、原住民兒童合唱團及知名樂團演出，累積舉辦逾40場次，吸引超過11萬人次欣賞。

一銀未來將持續透過舉辦年輕、多元化的活動，盼能發掘及培養更多台灣優秀青年登上國際舞台發光發熱。