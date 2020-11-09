子公司合力助攻 元大金今年獲利衝破200億

在證券、銀行、投信等重要子公司的合力助攻之下，根據元大金最新公告的獲利，截至十月底止，元大金今年以來的稅後獲利已一舉跨過200億，為207.85億元，較去年同期成長超過12％，是國內金控業者之中少見在今年還能以雙位數獲利成長的金控，同時根據目前各金控最新的獲利公布結果，元大金將續坐國內獲利前四大金控。

獲利續創新高的同時，元大金旗下元大投信所發行的多檔基金商品也締佳績，除了元大所先後發行的元大全球未來通訊，和元大未來關鍵科技這2檔5G ETF，在9日的價位再同步續創新高之外，今年才發行的關建科技ETF規模已達75億，淨值22.97，亦創下新高，顯示出元大金除了獲利躍進之外，近一年來所推出的基金商品在市場上也叫好叫座。

而兆豐金也在9日公告獲利，截至十月底止累計獲利為206.36億元，目前名列第五大獲利金控，兆豐金與元大金目前是金控獲利排名前五強裡，未有大型壽險公司加持的2家金控，其餘包括國泰金、富邦金、以及中信金等三家金控，均有大型壽險公司加持，其中，國泰、富邦人壽各包辦其金控約7成獲利比重。

綜觀元大金旗下各子公司的獲利明細，其中旗下龍頭券商元大證券的稅後獲利亦在十月底跨過百億關卡為103.54億元，不僅為國內唯一一家跨過百億獲利門檻的券商，同時單一家元大證券的獲利，就已形同一家金控所賺的全年獲利，目前可說已超越國內數家金控的全年獲利水準。

股匯債市一片震盪之際，各個金融業者也積極透過各種避險方式以確保能渡過難關，不過也有金控透過旗下子公司在本身營運及產品線的齊備，反而直接在營運資產上發揮了「自然避險」效果，其中尤以元大金集結證券、投信、期貨及其他泛證券子公司之力發揮「泛證券避險效果」，可說為16家金控之中獨有。

根據元大金給投資法人的最新營運評估報告，旗下的元大證券、期貨、投信，及其他泛證券子公司，已集體發揮了「泛證券避險效果」，使今年上半年市況最艱辛的時候獲利、ROE都雙較去年大幅成長。

報告中也提出元大金各項市佔居冠的業務最新市佔率。元大證券旗下有七大業務市佔率奪冠，分別是經濟、融資、電子交易、借券、不限用途款項借貸、商品期貨造市、ETF造市，最新市佔率分別為12.9％、19.5％、16.8％、33.4％、58.7％、28.4％、8.0％，元大期貨的期貨交易、選擇權交易則分別為26.6％、16.6％，而元大投信的公募基金、ETF的市佔率則分別為16.3％、27.9％。

金融業者認為，由於元大金旗下泛證券子公司戰力整齊，全面拿下資本市場各領域的龍頭，全方位的領先亦使子公司之間成為彼此的助力，有助於作大更多的規模經濟，並激發出更高的產品創新潛力。

金融業者指出，一般而言，產品創新最重要的在於能有「可實驗的市場」，特別是造市非常重要，否則的話，經常是出師未捷，無法探測該產品在全體市場上的潛力，而元大金由於各類子公司都已有龐大的客群，因此可充份的借力使力，也更能看出一些創新金融商品的市場接受度。

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