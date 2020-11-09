中資偽裝成外資投資上市櫃 金管會考慮細查

中資化身外資身份，分批匯入投資上市櫃公司，金管會將設法防堵。金管會主委黃天牧9日透露，目前證期局正在深入研究方案，如何對外資投資上市櫃公司10％以下，即「財務性投資」部分，進一步確認「本質」，尤其是分批進來，累計可能逼近10％的部分，希望釐清背後是不是中資。

但黃天牧亦表示，會同時考量不過度影響外資投資，且能符合國人對中資投資上市櫃公司的疑慮，作適度的監管，且可能不是金管會單方出手，會再與經濟部投審會等商議，共同合作。

黃天牧是在回應立委林楚茵質詢日盛金大股東陳銘達與大陸明天系創辦人肖建華關係時，表示這是金管會主動邀約陳銘達，了解金控最終受益人，陳銘達強調自己是台灣人，且與肖建華沒有關係，但金管會會再要求陳銘達繼續提供後續證明資料，且會持續安排會見其他最終受益人。

除了中資投資金融機構，金管會可透過最終受益人申報來把關外，在外資投資上市櫃公司部分，黃天牧說，10％以上投資是投審會審查，10％以下是財務性投資，會研究「是否有必要進一步確認本質」。

目前僑外資FINI制度是金管會負責，目前是投資人要申報並非陸資，及保管銀行的相關了解客戶KYC程序，黃天牧表示，有些上市櫃公司股權較分散，10％投資可能已有極大影響力，且外資若分批進來，金管會可能就比較注意不到，證期局正在研究方案，是否與投審會聯手，對於一些外資、尤其是分批匯入累計投資上市櫃公司達一定數量的外資，如可進一步確認背後資金的本質，釐清是否是中資的疑慮。