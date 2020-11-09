櫻桃支付可起死回生進沙盒？黃天牧三字回應

昔日台灣之光「櫻桃支付」申請進入金融監理沙盒已確定撤回，立委關切。立委郭國文9日在財委會中質詢，金管會在2016年說櫻桃支付是台灣之光，但2018年變不合法，到底法律規範要在創新之後、還是法律要規範創新行為？他認為要讓櫻桃支付進入沙盒才能鼓勵創新，金管會主委黃天牧表示，「可研究」。

財委會今日審查電支條例修正草案，立委關切金融科技發展。郭國文指出，金融監理沙盒目前有兩案是關於外籍移工匯款業務、已接近成功階段。但他發現，很多沙盒業者申請的門檻都不一樣，像這次法案中規定申請業者資本額最低門檻是1億元，但當初申請外籍移工匯款業務的業者易安聯資本額只有20萬，落差未免太大。

郭國文也特別點出「櫻桃支付」的問題。他表示，2016年金管會說櫻桃支付是台灣之光，但2018年卻說它不合法、有經營匯兌業務問題，但其實櫻桃支付就是不同國家間的P2P匯款，就是一種跨境匯兌的媒合、不透過中介機構。但現在金融監理沙盒規定匯兌一定要有中介機構，所以櫻桃支付就被打壓、被要求退出申請行列，金管會要思考，到底法律規範要在創新之後還是要規範創新行為？他認為應該允許「沒有中介機構就可進行P2P交易進沙盒」才具有鼓勵性質。

黃天牧表示，櫻桃支付因為涉及匯兌，所以沒通過，但會再研究一下進沙盒的可行性。

櫻桃支付（Cherry Pay）2016年在新加坡成立公司，並進入金管會指導，2017年入選新加坡最大創新育成加速器SBC的TOP10，被譽為「台灣之光」，金管會更曾在同年6月邀請Cherry Pay分享在新加坡的發展現況。

然而，2018年8月卻遭警方查出，未獲金管會許可就進行P2P跨國匯兌，甚至幫詐騙集團以第三方支付洗錢，2年來地下匯兌總額高達11億元，同年12月，轉向金管會申請進入金融監理沙盒做跨境匯兌業務，然而歷經一年多的補件過程，2020年11月金管會宣布櫻桃支付已自行撤回進沙盒。