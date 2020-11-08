中信銀、永豐銀發首檔可持續發展債

金管會推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」，國內首批「可持續發展債券」由中信銀及永豐銀兩家奪下，發行規模均為10億元、5年期，票面利率分別為0.43％及0.46％。

聯合國於2015年發布「永續發展目標」（SDGs），全球金融市場在這股浪潮下催生出新的金融商品，最受注目的是永續發展債券（包含綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券等），期望透過永續金融的發展，讓環境、社會、公司治理及經濟發展能夠齊頭並進。

櫃買中心於109年10月6日公告「可持續發展債券作業要點」，建立我國可持續發展債券制度，並於10月23日推出永續發展債券資訊專區，中信銀及永豐銀於11月6日率先發行可持續發展債券，獲得投資人熱烈迴響，票面利率更創下金融機構發債利率的歷史新低。

櫃買中心希望藉由國內金融機構成功發行可持續發展債券，以發揮其示範作用，成為市場的標竿案例，進而吸引更多企業參與可持續發展債券的發行與投資。

中信金控以We are family的品牌精神，積極提供創新、專業的金融服務，更將企業社會責任視為該公司的核心價值，致力於永續金融。繼2017年發行台灣首批綠色債券後，中信銀再次領先同業，發行首檔可持續發展金融債券，所募集之資金將全數同時運用於綠色投資項目與社會效益投資項目。

永豐金控「以金融成就美好生活」之願景，強調以人為核心，以專業為根本，以誠信為基石。永豐銀為實踐「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」及「促進共榮成長」三大永續承諾，發行首檔可持續發展債券，所募集的資金，將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，以落實企業社會責任及環境永續發展目標，並朝「以金融成就美好生活」的願景大步邁進。

該兩檔可持續發展債券皆經過外部認證機構-安永聯合會計師事務所的認證，借重外部專家的參與及意見，提高可持續發展債券之品質。安永在本次評估過程中，看見台灣金融業的行動力量，也看見對於台灣環境與社會的關懷和付出。