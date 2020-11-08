32％新創事業 進入募資期

新創事業獲得投資的年限約在成立2～4年，對比綠營新創政策大力推動以來，國內新創事業家數可說已達過去10年來的高峰，應有些團隊將出現募資需求。根據資策會、台經院等法人機構的最新調查，2019年約有90家新創獲投，六成以上為Ａ輪，即是首度正式開放外部資金注入，實際上多是新創事業以提供產品與服務作為資金交換。今年第二季再度調查新創事業的資金需求，結果顯示僅32％的新創事業進入募資期，期待投資人的來源最多鎖定天使投資人（27％），期待創投基金注資竟只有7％。

《2020台灣新創生態圈大調查》中，與資金有關的調查結果相當意外，其一，27％受訪新創事業認為「無有募資的需求」，僅略低於32％已進入募資期的新創占比；其二，約41％的新創事業可能有對外募資的需求，也都在「準備中」，但感覺上障礙重重。

調查單位分析，「募資條件談判」與「企業估值」，是新創募資準備的兩大挑戰，在個案訪談中，也不乏有創業者自曝「需要強化企業經營與財務管理能力的缺口」，此外就是對於企業發展策略的長遠規劃，募資問題若是突破不了，既有新創及中小企業將突破不了成長瓶頸。

台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠亦指出，公司法自2015年修正多項有助於新創事業的法條，如有限合夥制、無面值股票、可轉換公司債等，一般也能在股權配置上設計特別股，可是市場上普遍不熟悉，「募資條件談判」與「企業估值」仍然一直是新創事業募資的最大罩門，關鍵在於投資人與新創對於「價值」認知的差異，協會授課的矽谷模式募資模式在台灣市場經常受阻。

新創事業在國內相對蓬勃，數目上有1,500家到3,000家的估測，法人機構對於新創生態的研究報告今年來明顯聚焦新的場景，包括《台灣創育產業關鍵報告》、《2020台灣新創生態圈大調查》、《2020台灣產業新創投資白皮書》，這些最實際接地氣的內容，顯示台灣新創事業生態已然不同，現在新創事業家數多、創業者的平均年齡30歲之後，創業初期的第一桶金多是自有資金。

據調查，2019年獲得天使／種子輪投資的國內新創事業平均成立3.5年，歷經政策及公部門資源孕育幼苗之後，現在台灣新創事業需要「長大」的助力，調查單位多建議政府政策集中在募資前後的成長期，並鼓勵企業增加與新創事業的互動，幫助新創領域發揮總體經濟的綜效。