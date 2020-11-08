土建融風險權數大增 銀行緊盯

LTV新制明年中將正式上路，銀行業者指出，由於對土建融風險權數設算的條件趨嚴，除非建商向銀行申請土融的土地擔保品已拿到建照，否則，風險權數將較現行的100％調高至150％，等於較原先風險權數增加五成，使銀行承作土融貸款未來的資本負擔更大，也因此銀行將更緊盯土融戶的建照取得時程，要依靠銀行融資來養地亦更為不易。

行庫主管指出，預計明年六月正式上路的LTV新制，兼含房貸及土建融兩大不動產放款領域，其中在土建融方面，未來建設公司「養地」的空間恐怕大為限縮，因為土融貸款戶何時能取得建照，將攸關其風險權數何時「可從150％降回到100％」，因此應有助於平抑養地之風。

行庫主管也進而表示，一般而言，銀行對土融戶希望能在一年內取得建照，頂多2年，但由於未來風險權數計算方式改變，承作土建融業務甚至還有可能為銀行帶來資本適足性不足、需要增資的壓力，因此為了降低承作土建融放款的整體風險權數考量，未來銀行將嚴格力行要求土建融貸款戶必須在一年內取得建照，否則就要拉高利率來符合風險權數上揚所造成的資本負擔，利率的增幅大約會在半碼或1碼，倘若超過2年仍沒有完成申請建照：「甚至會到期不續借。」因此除非業者自身有足夠的財力，否則未來養地空間將大為限縮。

不過銀行業者也坦言，LTV新制只能透過銀行融資及風險控管機制來打壓養地之風，但對於不依靠銀行融資的建商而言：「沒有影響！」

據指出，由於現在整個市場利率處於極低的水準，且不少建商「吃定」在全球疫情陰霾之下，經濟景氣短期內看不到明顯的反轉，因此有能力在市場上發行CP（商業本票），來以短支長，取代銀行融資的上市建商不在少數，這些建商透過發行CP取得資金的成本非常低：「一般而言絕對在1.2％以下。」比起一般正常的土建融利率水準應在1.7％、1.75％的水準，相差至多達2碼（0.5個百分點），也因此成為銀行業者把土建融案殺低的一大誘因。

對此銀行業者也表示，倘若是靠發行CP，或是自身財力雄厚的建商，即使LTV新制上路，希望透過土建融案的風險權數調整，來讓銀行更為警覺、防堵建商養地的可能，在上述情況下，對這類不需依賴銀行土建融來持有土地的建商，效果將相當有限。