建構台灣支付生態圈 電支條例11/9初審

無現金社會還差最後一哩路。金管會積極推動電子支付、電子票證二合一的電子支付機構管理條例，下周一（9日）將在立法院進行初審，從現行三項業務擴大到12項，且金融服務採「原則開放、例外禁止」，如開放買賣外匯、國內外小額匯兌、禮券發行、紅利積點整合等，要打造以電支機構為核心的支付生態圈。

據金管會統計，到今年8月底，國內使用電子支付的總人數正式突破1千萬人，單月代理收付及帳戶間款項移轉也有70億～80億元，而國內電子票證張數更高達1.3億張，是信用卡流通張數的2.6倍，儲值金額逾百億元，未來兩大功能將二合一，消費者各種電子票證、信用卡、金融卡等都可以綁到手機裡，用手機支付行遍台灣，可逐步達到無現金社會。

新的電子支付機構管理條例，給予12加1的業務範圍，即現行的代理收付、收受儲值外，新增國內外小額匯兌；買賣外幣（含大陸港澳貨幣）；收付訊息整合傳遞；端末設備共用；提供使用者間、使用者與特約機構間訊息傳遞；電子發票系統及相關加值服務。

禮券或票券價金保管及協助發行、販售、核銷；紅利積點整合及折抵代理收付款項；儲值卡儲存區塊或應用程式供他人運用；相關資訊系統及設備規劃、建置、維運或顧問服務；其他經主管機關許可的業務。這些業務未來在修法完成後，採分別許可制，即不是取得執照就所有業務都能開辦。

這次的亮點即電子支付機構除了提供金流服務外，還可提供「附隨」與「衍生」業務，如未來消費者在便利店、百貨公司、餐廳及各類商店的消費積點，都可能在電子機構平台上「大整合」，即點數可快速累積、折抵消費金額，即每筆消費都可以點點變現金，增加消費者使用電支的意願。

另外，就是電子機構可以提供訊息傳遞，無論是店家與消費者間的意見溝通、貨物運輸進度，或是使用者間的對話，類似line的社群功能，還可以作禮券發行、儲值、銷售，出借儲值區塊，也就是可能變成支付、投資、儲值、累點、匯兌、社群的大平台。

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