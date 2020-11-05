池祥麟：氣候變遷 凸顯普惠金融重要性

臺北大學金融與合作經營學系教授池祥麟指出，以疫情來說，台灣管理相當好，但對其他國家的衝擊很大，而疫情從學術界來分析，不會只是一個事件而已，未來氣候變遷下，類似疾病可能不斷發生，因此要持續關注氣候變遷議題。

氣候變遷讓社會弱勢底層更容易受傷，且更不易復原，更加劇經濟不平等。在這發展之下，氣候變遷不單單只是綠色金融，而是氣候變遷的社會衝擊凸顯出普惠金融的重要性，普惠金融不只是把錢借給中小企業，或是錦上添花，須往社會弱勢底層延伸，並維持獲利能力。

他強調，責任銀行原則（PRB）是2019年在聯合國大會，由49個國家共130家銀行所共同發起，背後代表著47兆美元的資產。銀行若能符合PRB，PRB便能協助銀行讓商業策略與對社會期待目標能夠一致。

銀行想要持續增加對於社會與環境正面影響，同時減少負面評價，就必須能夠確認並評估其對於經濟、環境、社會所產生風險與影響，納入其策略、投資組合與交易的策略中，並設定的目標。

國際研究發現，企業在ESG更好，財務績效也會更好，好的ESG才會有好的EPS。華南金控企業慈善每年投入近8,000萬元，非常用心，建議可制定慈善活動的KPI，並導入如LBG模式衡量公益活動對公司的營運與財務效益。