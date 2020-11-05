黃正忠：新投資布局 將逐低碳電力而居

KPMG董事總經理黃正忠指出，碳有價格的全球發展趨勢不變，台灣企業勢必走向新投資布局，逐「低碳電力」而居，而未來碳相關的需求大增，從排碳數據的盤查、查驗證與未來的碳稅制度結合，都可以藉由會計師做碳帳的確信。

他強調，二氧化碳一旦排放至大氣就無國界了，氣候變遷全球都會受到影響，控溫1.5～2度C全球所容許排碳量已定，稱為碳預算，「以價制量」來減排方向勢必來臨。

氣候變遷導致天災的財物損失日愈加劇，未來可望由國際貨幣基金（IMF）為全球訂定單一碳價。目前各國以價制量，新加坡原訂約10美元，最後真正實施是由4美元開始，韓國2015年至今近700家企業被總量管制，目前惜售價格為33美元左右，法國碳稅今年為49美元。

建議我國財政部一定要正視碳有價的問題，避免未來有損出口競爭力，歐盟已規劃將課徵碳邊界稅、塑膠稅等，邁向低碳，須為企業興利與減稅，從整體稅賦改革來整合碳稅已是必然趨勢。

2020年KPMG全球CEO調查中，人才風險及企業責任因新冠疫情躍升為CEO重視的首要議題，重新思考供應鏈布局與強化ESG策略，均成為企業在抗疫下調整體質的關鍵。綠能應用也隨之大爆發的情勢下，黃正忠指出，台商準備好了嗎？

對於全球新競爭版圖，背後環境低碳議題，台灣應該加緊腳步，評估不同氣候風險對公司造成的潛在財務衝擊，評估轉型實體風險。低碳投資具備無限商機，這是台灣的希望，也期待公司布建新風險雷達，擬定新的ESG策略。