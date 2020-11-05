古秀華：EPS當主軸 從十面向發展永續

友達光電永續長古秀華指出，友達光電CSR（企業社會責任）已推動許多年。自2007年從法遵開始，並於2013年成立永續委員會，向董事會報告。因公司要的是永續經營，從公司治理著手，延伸到風險、環境、員工，每個面向都很重要。透過組織制定計畫，並從董事長開始超前部署。

累積多年CSR推行經驗，友達光電於2018年根據聯合國所發展的17項永續發展目標訂出環境永續、共融成長與靈活創新的AUO 2025 EPS（Environment、People、Society）三大永續發展主軸，並以「超越企業社會責任，創造共享價值」作為企業永續願景發展藍圖，設立專責單位，由六人推動，積極承諾於2025年完成永續發展的短中長期目標，以回應日益受關切的環境議題與社會共融趨勢。

此EPS永續主軸延伸出十個具體面向，包含優質教育、共融成長、幸福職場、製造變革、普惠能源、智慧體現、節能創水、循環生產、氣候調適、節能創能。

於EPS的框架下，友達光電關注氣候變遷與地球資源消耗的環境議題，亦致力於長期深耕的社會弱勢族群與提升優質教育需求，並以靈活創新，迎向未來世界在能源與智慧應用的新契機。

另一方面，古秀華也提到執行CSR思考資源配置相當重要，有些事情現在不做就會太遲，在獲得永續獎項肯定與入選國際永續評比時，也讓員工看到感受到公司要把CSR做到最好的決心。

整體來看，友達就是做到3R，透過HR對內溝通公司永續文化、CSR推動整體公司的績效、PR讓外面的人知道公司有做好，讓言行一致。