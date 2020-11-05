張振芳：ESG貫徹至金融業務 正向循環

華南銀行總經理張振芳指出，銀行資金來自社會大眾，面對實踐ESG議題，責無旁貸，銀行透過授信工具可以有效的實踐對ESG承諾，未來也會透過多方面正向循環，確保ESG精神融入華南金融集團的企業文化中。他強調，實踐責任投資與責任放款的金融機構除了得到企業形象，長期也有助吸引客戶實現獲利，ESG可創造雙贏局面。

張振芳說，華銀已於2019年5月訂定「永續授信原則」，有關ESG應注意之處，列為授信風險評估項目。另外，則是訂定負面表列授信對象清單，避免承作對環境或社會永續發展不利的企業的授信業務。

此外，華銀支持創造永續新經濟，9月底止，「5+2」新創重點產業授信戶數及餘額分別為8,959戶及4,753億元，餘額較去年底成長346億元，兆元振興核准逾700億元。

此外，華銀為配合綠色融資政策、掌握綠能產業融資商機，成立「綠能科技融資推展小組」，至9月底提供綠能產業融資餘額達1,068億元，占民營企業的12.8％。

另一方面，華銀積極統籌主辦聯貸案，引領金融同業，導引資金投入綠能產業。華銀主辦或共同主辦的聯貸案，屬循環經濟、綠色金融等與環境永續發展相關，去年達476億元，今年截至9月底，共計8件，總金額達356億元。而截至去年底，綠色股權投資金額為18.5億元，綠色債券投資74.6億元。

人才培育上，華銀舉辦多場大型論壇及內部教育訓練，協助員工了解相關產業，以提升融資專業能力，培育內部綠色金融人才。

張振芳說，新冠疫情以及中美貿易衝突確實增加了企業經營的難度，但是對於推動ESG的意念，在這局勢反而更有彰顯機會。