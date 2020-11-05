海外踩雷提呆破百億 國銀前九月獲利衰退

新冠肺炎疫情衝擊下，國銀海外授信頻踩雷、呆帳準備增提破百億，拖累獲利。金管會銀行局主秘童政彰5日公布最新國銀獲利狀況，2020年前九月獲利達2,485.7億元，較去年同期減少378.4億元、年衰退13.2％。

但童政彰分析，國銀今年受疫情影響獲利雖然呈現衰退，若比較近五年同期表現，獲利其實仍穩健、獲利動能仍維持一定水準。據銀行局統計，2015年前九月國銀獲利2,479億元、2016年前九月2,379億元、2017年前九月2,463億元，2018年前九月2,679億元、2019年前九月2,864億元，今年比2015年、2016年、2017年的獲利都高，只有比2018年、2019年少，其中2019年又是創下史上新高、墊高基期。

就「國內總分行」來看，童政彰指出，今年前9月獲利1,493.6億元較去年同期減少233.6億元、年減13.5％，主要是因為市場波動大使得金融資產、股債處份利益減少。

而「海外分行」，9月單月只有11.8億元，較去年大幅衰退67.7％，童政彰指出，主要是利差縮減、備抵呆帳增加18億元，而今年前9月海外分行獲利155.1億元也較去年同期衰退169.7億元、年減52.3％，童政彰分析，一來是海外聯貸案資金受疫情影響需求下降，另外，海外分行因增加許多備呆，光是今年前九月就較去年同期增提了117億元，導致獲利減少。

不過，9月份「OBU」獲利倒是已轉正，單月獲利90.7億元、年增25.9％，童政彰分析，OBU的利息淨收益雖然減少，但因為去年同期基期較低，所以呈現正成長狀態。不過，9月份出現部份銀行OBU放款逾放飆破4％，童政彰指出，主要是還沒打銷呆帳，整體OBU逾放仍處0.22％穩健狀態。

「大陸地區分行」9月獲利2.9億元較去年同期增加35.1％，但較8月減少48.3％，童政彰指出，減少原因為投資、其他淨收益減少，但目前看來資產品質穩定，而且大陸分行備呆費用比去年同期減少4億元。

金管會也公布，截至2020年9月底止，國銀放款總餘額新臺幣31兆1,064億元，較上月底增加88億元；逾期放款金額為740億元，較上月底減少15億元；逾期放款比率為0.24％，與上月底及去年同期相同。國銀備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為579.84％，較上月底567.03％增加12.81個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。